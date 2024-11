Roma, Juric: “Mi aspetto tanto contro il Verona. Servono anche gli scossoni”

La Roma tra pochissimo se la vedrà in campo con il Verona: Juric non si nasconde e parla del momento difficile, ma anche delle aspettative che ha sul match.

La Roma sta per scendere in campo, in trasferta contro il Verona, con la seguente formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Ivan Juric ha deciso di riconfermare due capi saldi come Mancini e Pellegrini e ha anche parlato in maniera molto chiara nel pre-partita.