“Buonuscita? Tutte bugie”: Mancini riceve il Tapiro d’oro

Roberto Mancini ha ricevuto il Tapiro D'Oro: non sono mancate domande sul suo futuro, anche su un ritorno in nazionale e sulla presunta buonuscita

Michele Bellame 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 20:16)

L'ambito premio di Striscia La Notizia andrà ad abitare a casa di Roberto Mancini, fresco dimissionario dall'esperienza di commissario tecnico dell'Arabia Saudita. La redazione televisiva lo ha intercettato e gli ha consegnato il Tapiro D'Oro. Nonostante i soliti ritmi frettolosi, l'ex allenatore ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni allo storico inviato Valerio Staffelli.

"Ritorno in nazionale? Mai dire mai..." "In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro - dice Mancini alle telecamere di Striscia La Notizia - A volte, però, i risultati non arrivano e c'è malcontento da entrambi i lati". Glissa con "Sono tutte bugie" a proposito della buonuscita milionaria, e tiene le porte aperte su un suo ritorno in nazionale: "Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte".

Il tecnico marchigiano è durato sulla panchina araba per circa un anno. E' stato ufficiale l'approdo in Arabia il 27 agosto dello scorso anno. L'accordo era da far accapponare la pelle: ben 25 milioni di euro netti all'anno, fino al 2027.

L'esordio non è stato felice, ma per fortuna era solo un'amichevole: alla prima uscita, circa una settimana dopo, perde 3-1 a Newcastle contro la Costa Rica. In Coppa D'Asia, invece, chiude il girone in vetta dopo le due vittorie contro Oman e Tagikistan, ed il pareggio a redi bianche con la Thailandia. In seguito, esce agli ottavi di finale nella sfida contro la Corea del Sud, che vince ai calci di rigore.

Mancini viene esonerato il 24 ottobre, in piene qualificazioni per il mondiale del 2026: aveva collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Al suo posto è stato richiamato Herve Renard.