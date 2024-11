Juric: “Dybala out. Ho provato di tutto, non abbiamo le basi del calcio”

Juric dal forfait di Dybala e Hummels alla crisi della sua Roma: la conferenza stampa alla vigilia del Bologna.

Enrico Pecci 9 novembre - 13:26

È già vigilia di campionato per la Roma di Juric. La squadra giallorossa, in piena crisi di risultati e di identità, ospiterà all'Olimpico il Bologna di Italiano. L'allenatore croato ha presentato il match in una conferenza stampa infuocata.

Juric annuncia: "Dybala salta il Bologna, nessun litigio con Hummels" — Il tecnico della Roma ha esordito parlando del momento della sua squadra: "Mi sembra di aver provato di tutto, ma in questo momento non abbiamo le basi del calcio come la cattiveria. Però non ho mai pensato di fare un passo indietro, magari altri ma io ho la coscienza pulita".

Juric ha poi parlato dei singoli, a partire da Dybala e Pellegrini: "Dybala non ci sarà e ha sentito un fastidio. Pellegrini ancora ci devo pensare. Hummels? Non c'è stato alcun litigio, è un vero professionista. Per me è una scelta tecnica e devo scegliere uno come ha fatto Cristante e ha fatto bene. Non c'è litigio e non c'è niente. Per me è molto semplice".

Roma-Bologna, Juric: "Non ho visto anima e partecipazione, squadra distratta" — L'ex Torino non usa mezzi termini per spiegare l'atteggiamento della sua squadra: "Ho visto miglioramenti contro Torino e Verona, ma anche buio totale in altre partite. In Europa League non ho visto anima e partecipazione, solo corsa. Ho visto la squadra distratta, poche differenze rispetto a Firenze". Il suo futuro, a prescindere dal risultato col Bologna, potrebbe essere già segnato.