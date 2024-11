Cassano duro: "Hummels? Rispetto zero da parte di Juric"

Cassano ha parlato così: "Fossi in Hummels lo attaccherei al muro. Rispetto zero da parte di Juric, non può trattarlo come un giocatore scarso. Il Royale Union SG farebbe fatica in Serie B, ma la sua Roma è senza idee, intensità, anima e col gioco alla carlona...". L'ex Roma non usa mezzi termini per commentare la gestione dell'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund, reduce dalla finale di Champions disputata da capitano dei gialloneri contro il Real Madrid.