Spurs e Reds si sfidano nel posticipo della diciassettesima giornata di Premier League: ecco dove vedere Tottenham-Liverpool.

Luca Paesano Redattore 21 dicembre - 14:09

Dopo il turno infrasettimanale dedicato ai quarti di finale di Carabao Cup, è tempo di tornare di nuovo in campo con la Premier League. Il calcio inglese mette sul piatto per questo weekend l’attesissimo match tra Tottenham e Liverpool, due delle squadre più interessanti del campionato.

Le due formazioni, tra l’altro, si ritroveranno nuovamente di fronte tra un paio di settimane, l’8 gennaio, nella sfida di andata delle semifinali proprio della Carabao Cup. Il ritorno, invece, è in programma ad inizio febbraio.

Tottenham-Liverpool, la stagione dei Reds — Ci si aspettava forse una leggera flessione del Liverpool dopo l’addio dopo tante stagioni di Jurgen Klopp. L’impronta dell’allenatore tedesco è stata inconfondibile ed è riuscito a riportare i Reds alla gloria dopo alcune stagioni piuttosto in ombra. Succedergli, almeno sulla carta, non sarebbe stato un compito agevole.

Ed invece, Arne Slot ha accolto con coraggio la sfida e sta dando incredibilmente continuità al lavoro dello stesso Klopp. Il Liverpool va avanti e non si ferma, e dopo aver perso qualche punto ad inizio stagione è risalita ora in vetta alla classifica. Complice anche l’improvviso crollo del Manchester City. I Reds sono da soli al primo posto con 36 punti, a +2 dal Chelsea e +6 dall’Arsenal.

Lo score è praticamente perfetto. Tra Premier League e Champions League, il tabellino della stagione recita: 17 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, in campionato contro il Nottingham Forrest. Un rendimento davvero straordinario, avvalorato dal fatto che in entrambe le competizioni i Reds hanno la miglior difesa: 13 gol subiti in Premier e uno solo in Europa.

Tottenham-Liverpool, la stagione degli Spurs — Dopo il quarto posto della passata stagione, sta tentennando un po’ di più invece il Tottenham di Postecoglou. Le idee del tecnico sono chiare, la sua mano è visibile, ma tra qualche infortunio e un po’ di sorte avversa, gli Spurs stanno procedendo a singhiozzo in questo campionato.

Al momento, la squadra si trova al decimo posto in classifica con 23 punti ottenuti nelle prime 16 giornate. A pesare sul bilancio sono sicuramente le 7 sconfitte stagionali, un dato decisamente negativo per una squadra che vuole ambire ad un posto in Europa. Gli Spurs giocano un calcio arrembante, come dimostrato dalle 36 reti segnate (miglior attacco della Premier League). Un fattore che, allo stesso tempo, porta la squadra di Postecoglou a concedere qualcosa difensivamente.

Tottenham-Liverpool, dove vedere la partita in tv e in streaming — Tottenham e Liverpool si sfideranno domenica pomeriggio al Tottenham Hotspur Stadium nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 17:30.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 (canale 201). Sarà possibile seguire il big match anche in streaming grazie a Sky Go, per gli abbonati a Sky, oppure tramite il servizio Now.