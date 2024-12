Arne Slot difende postecoglu Postecoglu ed elogia il suo lavoro al Tottenham: la conferenza stampa del tecnico del Liverpool.

Luca Paesano Redattore 20 dicembre 2024 (modifica il 20 dicembre 2024 | 13:20)

Antivigilia di campionato per il Liverpool, che si prepara ad affrontare la delicata sfida di domenica pomeriggio contro il Tottenham. Sarà solamente la prima di tre partite che vedranno protagoniste le due formazioni tra Premier League e EFL Cup nei prossimi 40 giorni. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione in casa Liverpool.

Tottenham-Liverpool, Slot in conferenza stampa — L’allenatore ha parlato innanzitutto del tabellone di Coppa di Lega, che prevede il doppio confronto proprio con il Tottenham in semifinale: "Sarà una partita interessante, ma ogni avversario sarebbe stato interessante perché ci sono quattro squadre di vertice ancora in gara. Non è stato un sorteggio felice, come non lo sarebbero stati gli altri".

E ancora sul Tottenham e sul lavoro di Postecoglu: "Spero che vinca un trofeo, magari non la Coppa di Lega (ride, ndr). Faccio il tifo per loro per l'Europa League. La gente parla solo di trofei, è chiaro che i tifosi siano interessati a quello. Per me il suo tipo di calcio è più importante, e se riuscisse a combinarlo con la vittoria sarebbe un messaggio positivo per il calcio in generale. La gente smetterebbe di accusarlo di fare un calcio troppo offensivo".

Slot sul Tottenham: “Ogni volta è una gioia guardarli giocare” — "Devo davvero dargli credito. Vengo dai Paesi Bassi ma ho seguito molto la Premier League. Se penso al Tottenham rivedo Ginola, Gascoigne, Glenn Hoddle, Van der Vaart, Gareth Bale. Hanno sempre fatto un certo tipo di calcio e hanno avuto una certa identità, e credo che Ange Postecoglou restituisce loro completamente quell'identità. Ogni volta è una gioia guardarli. Ogni tanto i risultati vanno contro di loro, ma penso che siano una delle squadre da battere insieme al Manchester City", ha affermato Arne Slot sulla crescita degli Spurs.

E ancora: "Sono coerenti nel loro stile di gioco e in quello che vogliono. Per me, sono stati un po' sfortunati fin qui. Amano sempre attaccare, i loro terzini spingono molto. Oggi, secondo me, è un privilegio essere un tifoso del Tottenham. Non sono un club che ha vinto molte cose, ma hanno conquistato la simpatia dei tifosi in Europa grazie al loro calcio. Non dovreste sottovalutarlo".

L’annuncio su Konate e Bradley: “Non hanno ancora recuperato” — "Non si allenano con noi al momento, ma stanno tornando – ha affermato Slot. Bisogna andare sempre cauti con gli infortuni. Pensavamo che anche Diogo Jota sarebbe tornato prima, ma a volte ci vuole un po' più di tempo. Aspettiamo e vediamo, ma abbiamo un ottimo staff e mi fido di loro".

Poi ha proseguito: "Ogni volta che un giocatore torna da un infortunio ed è disponibile è una spinta per la squadra. Lo avete visto nella partita contro il Fulham, il modo in cui è entrato Diogo Jota, il modo in cui è entrato Elliot, o Darwin Nunez con un assist".

Liverpool, Slot su Chiesa: “Sta migliorando” — L’allenatore dei Reds si è soffermato anche su Federico Chiesa, protagonista di un impatto piuttosto traumatico con la Premier e con i Reds. Tuttavia, Slot riconosce i progressi: "Basta vederlo in campo ora, sta diventando più forte e sta migliorando".

"Ha avuto bisogno di un bel po' di tempo per adattarsi, ma è naturale se si saltano le sessioni di allenamento della squadra per così tanto tempo. Per lui è un campionato nuovo e una squadra nuova, con un'intensità così alta. Sta diventando più forte, ma sta anche affrontando molta concorrenza nella posizione di ala destra".

Sulle ambizioni di Alexander Arnold: “È la mentalità giusta” — Infine, l’allenatore si è soffermato sulle parole di Alexander Arnold, che ha dichiarato di voler essere il miglior terzino destro al mondo: "Mi piace questo in un giocatore, è qualcosa che ogni giocatore deve avere se vuole giocare a questo livello. Se non ce l'hai, probabilmente non giochi a questo livello. Finché mettono la squadra al primo posto, se capiscono che bisogna ragionare di squadra per crescere individualmente, è il modo giusto".

E ha poi concluso: "Se non lavori per essere il migliore è difficile impegnarsi, mantenersi in forma, giocare ogni tre giorni ad alti ritmi. Certe volte si vedono i calciatori e si pensa: 'Che vita hanno questi giocatori'. È vero, hanno una vita fantastica, ma devono impegnarsi molto per reggere tutto ciò".