Intervenuto ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria in Carabao Cup contro il Manchester United, Ange Postecoglou, manager del Tottenham, ha parlato della sfida rispondendo anche ad alcune critiche fatte alla sua squadra e alla sua gestione nelle ultime settimane.

Tottenham-Manchester United, parla Postecoglou — Ange Postecoglou, manager del Tottenham, ha commentato così la sfida vinta contro il Manchester United: "Non vi siete divertiti? Che cosa volete? Avreste preferito uno scialbo 1-0?". Postecoglou ha poi parlato della prestazione: "Abbiamo giocato davvero bene, controllando alla grande la partita. Questa gara è un po' il manifesto della nostra stagione, ci sabotiamo in alcuni momenti e dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per uscire da questi momenti. Alla fine siamo riusciti a centrare la vittoria e la qualificazione. Sarebbe potuta essere più facile di quanto non sia stata, ma detto questo non riesco ancora a ignorare il fatto che questo gruppo di giocatori sta facendo un lavoro incredibile in questo momento per farci superare questa situazione. Abbiamo giocato, ancora una volta, un calcio propositivo e messo a segno quattro gol. Nella ripresa eravamo un po' più stanchi perché non abbiamo tutti a disposizione e giocano sempre gli stessi, ma abbiamo comunque tenuto botta. Sono davvero molto fiero dei miei ragazzi".

Su Forster e il suo errore: "L'ho visto molto dispiaciuto anche perché è stato fondamentale per noi. Nel primo tempo, ma anche dopo, è stato importantissimo il suo gioco con i piedi, ha sempre trovato delle tracce perfette per i compagni. Il primo errorino forse gli ha tolto un po' di fiducia che poi si è andato a ripercuotere anche sul secondo. Ma anche lui è un membro decisivo del nostro gruppo squadra e in questo periodo è stato vitale per tutti. Stasera avevamo 10 giocatori non disponibili e un giorno di riposo in meno rispetto al Manchester United. Non abbiamo la possibilità di fare turnover, ma dobbiamo semplicemente affrontare gara dopo gara, questo è quello che possiamo fare con i mezzi a disposizione al momento".

Queste alcune delle parole di Ange Postecoglou dopo la vittoria sul Manchester United e che stoccata, ai microfoni di Sky Sports, nei confronti dei giornalisti e di alcuni opinionisti che lo avevano attaccato nelle scorse settimane.