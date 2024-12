La sfida fra Tottenham e Manchester United si è conclusa con la vittoria degli Spurs in una gara rocambolesca che ha visto addirittura sette gol: a spuntarla alla fine sono stati gli Spurs che, dopo il 3-0, hanno rischiato di subire una clamorosa...

Tottenham-Manchester United: i meme e le reazioni social — I meme e le reazioni social della sfida fra il Tottenham ed il Manchester United. Gara spettacolare in quel del Nord di Londra dove la squadra di Postecoglou si è imposta non senza soffrire contro i Red Devils che hanno venduto carissima la pelle fino all'ultimo minuto di gara. Un 4-3 pirotecnico che ha visto anche tanti episodi social. A partire dall'uscita dal campo in lacrime di Lindelof. Il difensore centrale svedese, partito titolare nel match, ha accusato l'ennesimo infortunio della sua storia recente ed è stato costretto a lasciare il campo. Un momento brutto dal punto di vista fisico per lo scandinavo, mentre un altro, in questo caso terribile sotto l'aspetto tecnico, è capitato a Forster. L'estremo difensore di riserva del Tottenham si è reso protagonista di un errore decisamente marchiano in occasione della rete di Diallo che ha riaperto i giochi fino alla marcatura di Son.

Alla fine, a raggiungere la semifinale, è il Tottenham che, superando il Manchester United, si ritaglia un posto fra le prime quattro della Coppa di Lega che, magari, potrebbe essere il titolo che tanto manca agli Spurs da moltissimi anni.

