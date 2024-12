La cronaca della sfida fra Tottenham e Manchester United valida per i quarti di finale di Carabao Cup. Il match, iniziato alle ore 21:00 italiane si è giocato al Tottenham Stadium. Una rivalità non rivalità quella fra questi due top club del...

La cronaca della sfida fra Tottenham e Manchester United valida per i quarti di finale di Carabao Cup. Il match, iniziato alle ore 21:00 italiane si è giocato al Tottenham Stadium. Una rivalità non rivalità quella fra questi due top club del calcio inglese, come vi abbiamo raccontato oggi nel nostro approfondimento.

Tottenham-Manchester United, Solanke sigilla il primo tempo — Sfida sentita quella fra Tottenham e Manchester United che, nonostante qualche seconda linea, vogliono l'accesso alle semifinali di Carabao Cup. A partire forte sono i padroni di casa di Ange Postecoglou che, dopo appena 15 minuti, vanno a segno con Solanke. L'attaccante degli Spurs è bravo col destro a calciare dall'interno dell'area di rigore e battere il secondo portiere dei Red Devils, Bayindir. Nella prima frazione di gioco, poi, continua la spinta del Tottenham che cerca il raddoppio, ma lo United tiene botta nonostante, al termine dei 45 minuti, Ruben Amorim sia costretto a sostituire Lindelof, difensore centrale svedese, e a far entrare al suo posto Jonny Evans.

Tottenham-Manchester United, secondo tempo di fuoco — La ripresa, dopo un primo tempo divertente ma non spumeggiante, si accende all'improvviso quando, al primo giro di lancette, arriva il gol repentino di Dejan Kulusevski. L'ex giocatore della Juventus, in particolare forma in questo momento della stagione, bissa così il vantaggio per la sua squadra che, qualche minuto più tardi trova anche la terza marcatura, ancora una volta con bomber Solanke, bravissimo a raccogliere l'assist di Spence e a depositare alle spalle dell'estremo difensore del Manchester United. Partita quindi conclusa? Assolutamente no. I Red Devils, con un moto di orgoglio, riaccendono il motore e, meno di 10 minuti dopo la rete di Solanke, accorciano le distanze con l'ex Bologna Zirkzee. Il bomber olandese, rinfrancato dall'arrivo ad Old Trafford di Amorim, riapre i giochi ridando vita ad una gara che sembrava destinata agli avversari londinesi.

L'olandese era entrato in campo appena sette minuti prima così come Diallo che, in questo caso sette minuti più tardi, trova il gol del 3-2. Momento d'oro per l'ex Atalanta ormai leader offensivo ed emotivo del Manchester United. Uno spavento per i padroni di casa che, a due minuti dal novantesimo, trovano il graffio che chiude definitivamente i conti e a pensarci è il solito Son. Il bomber coreano degli Spurs segna e mette in ghiaccio una partita che, soltanto pochi minuti prima, si era incredibilmente complicata. Negli ultimi secondi di gara, Jonny Evans trova la rete che accorcia di nuovo le distanze, ma non c'è nulla da fare per lo United.

Sarà semifinale dunque per il Tottenham di Postecoglou alla ricerca di un titolo che manca agli Spurs da ormai troppo tempo, mentre sfuma un obiettivo per i Red Devils, ma restano delle certezze per Amorim, una su tutte: l'importanza di Amad Diallo nel gioco e nei numeri del suo Manchester United.