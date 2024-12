L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, è intervenuto alla vigilia del match con il Liverpool per presentare la sfida di domani.

Vigilia di Premier League per il Tottenham, che sarà impegnato domani pomeriggio, alle ore 17:30, nella super sfida della domenica contro il Liverpool. Al Tottenham Hotspur Stadium arriva la squadra di Arne Slot, prima in classifica e senza alcuna intenzione di fermarsi. Quello di domani sarà il primo di tre incontri tra le due formazioni, sorteggiate avversarie anche per le semifinali di Coppa di Lega, che si ritroveranno l'8 gennaio e il 5 febbraio.

Arne Slot ha speso belle parole per gli Spurs nella sua conferenza stampa di ieri, elogiando la qualità di calcio espressa fin qui dalla squadra di Postecoglou, che forse ha ottenuto un po' meno di ciò che avrebbe effettivamente meritato. Il tecnico del Liverpool ha definito il Tottenham come "la squadra da battere", insieme ovviamente al Manchester City. Quest'oggi è stato il turno di Ange Postecoglou, che si è presentato in conferenza per rispondere alle domande dei media.

Tottenham-Liverpool, Postecoglou in conferenza stampa — "Apprezzo le parole gentili di qualcuno che sta avendo un impatto così rilevante sul gioco - ha detto in apertura in riferimento agli elogi di Arne Slot sul suo lavoro con gli Spurs. Penso che la maggior parte dei miei colleghi manager siano d'accordo con il mio approccio, capiranno cosa voglio intendere. Quel rispetto è reciproco per me. Abbiamo tutti compiti molto difficili e li affrontiamo a modo nostro. Apprezzo molto i complimenti".

L'impatto dei due manager sul calcio della Premier è effettivamente rilevante. Sia Slot che Postecoglou sono riusciti a portare in Inghilterra un calcio dinamico e al tempo stesso armonico, offensivo ma che non rinuncia a difendere. Se i risultati dei Reds sono spettacolari, evidentemente c'è ancora qualcosa da migliorare per il Tottenham, di cui si riconosce comunque un'idea di gioco ben chiara.

Proseguendo il ragionamento sul match, il tecnico degli Spurs ha spiegato cosa si aspetta dalla gara di domani: "Sarei molto sorpreso se uscisse uno 0-0, ma non si sa mai. Sono una squadra fantastica con delle minacce e bisogna stare attenti a questo. Noi giocheremo il nostro calcio perché è quello che ci fa vincere le partite. Il Liverpool è una squadra fantastica e sta andando molto bene. Arne sta facendo benissimo, e non era affatto facile subentrare dopo Klopp".

Postecoglou sugli errori di Forster contro lo United — Nel corso della sfida con il Manchester United, Fraser Foster si è reso protagonista di un paio di errori grossolani che hanno portato a due delle tre reti dei red devils. Il portiere, attualmente titolare per l'assenza di Vicario, non sta dando troppa affidabilità al reparto, soprattutto nel gioco con i piedi. Tuttavia, Postecoglou non intende abbandonare l'impostazione dal basso: "Non cambio perché ci creerebbe molti altri problemi. Siamo dove siamo e proseguiremo grazie al nostro modo di giocare e non penso che dobbiamo proteggere nessuno nella nostra squadra. Quello che cerchiamo di fare come allenatori, è cercare di dare ai nostri giocatori quanti più strumenti possibili per prendere buone decisioni là fuori, ma non possiamo avere il controllo delle partite".

E prosegue sugli errori di Forster: "Penso che Fraser avrebbe potuto prendere decisioni migliori, ma il problema non è la costruzione dalla difesa. Ha solo preso delle decisioni sbagliate, come le hanno prese anche altri giocatori in quella situazione, che hanno poi portato a subire gol. Non cambieremo modo di giocare a calcio, anche perché senza quel gioco non saremmo poi riusciti a vincere contro lo United".

Sulla possibilità di un cambio tra i pali in attesa del ritorno di Vicario: "Non c'è scelta: domenica c'è una partita, quindi non possiamo stare qui a preoccuparci di Fraser, che è un ragazzo esperto ed è rimasto deluso da come sono andate le cose contro lo United. A parte questo, è stato eccezionale per noi l'altra sera e nelle altre partite. Deve concentrarsi sugli aspetti positivi: questo è il mio atteggiamento nella vita. Sono sicuro che la gente sta avendo delle giornate piuttosto brutte là fuori, ma deve comunque mettersi le scarpe e andare a lavorare. Sono sicuro che lui sarà all'altezza".

Postecoglou elogia l'ex Genoa Spence: "Giocatore fantastico" — A causa di una serie di defezioni delle ultime giornate, Postecoglou ha rispolverato nelle ultime partite Djed Spence, esterno destro in prestito al Genoa nella passata stagione. Le risposte del laterale inglese sono state straordinarie: "Bisogna sempre dare un contesto a tutto questo. Per lui ora, si tratta di spingere e sfidare i ragazzi che ci sono. A un certo punto, avremo una squadra e avrò qualche problema di selezione. È fantastico per noi aver trovato lui in un momento di difficoltà. Ci ha reso una squadra migliore".

E ancora su Spence: "Brillante, fantastico. Come ho detto la scorsa settimana, ha dovuto aspettare il suo momento. Probabilmente meritava di giocare un po' di più, ma all'inizio dell'anno giocava Archie (Gray, ndr) perché dava più copertura e non era in lista per l'Europa, quindi le sue opportunità erano limitate. Ma ha continuato a lavorare sodo in allenamento. Sta avendo un grande impatto. Fisicamente è eccezionale".

Sul recupero di Vicario e gli altri infortunati — E infine, Postecoglou ha fatto brevemente il punto sulle condizioni dei suoi, partendo dai progressi di Vicario: "Sta recuperando bene. Lui è un ragazzo e un professionista serio, che sta spingendo al massimo per recuperare quanto prima. È ancora un bel po' lontano, ma cercherà di tornare il più velocemente possibile. È ancora nel gruppo e coinvolto in quello che stiamo facendo. Sta progredendo bene. Per quanto riguarda gli altri, vedremo in queste ore. Timo (Werner, ndr) non stava bene ieri, ma speriamo che guarisca. Per Destiny (Udogie, ndr) non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe stare bene".