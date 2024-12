Da Tom Holland a LeBron James, parata di stelle per Tottenham-Liverpool

Tottenham e Liverpool sono pronte a darsi battaglia nel big match di domenica: ecco quali sono le celebrità che tifano per le due squadre.

In Premier League è il weekend che porta alla grande sfida tra Tottenham e Liverpool, partita sempre accompagnata da grande fascino e tradizione. Le due formazioni si affronteranno domenica pomeriggio, alle ore 17:30, nel match che farà scorrere i titoli di cosa alla diciassettesima giornata del campionato inglese.

Gli incroci tra Spurs e Reds hanno sempre regalato grande spettacolo. Negli ultimi 5 anni, le due squadre hanno segnato ben 36 reti in 10 incontri, con l’incredibile media di 3,6 gol per partita. E addirittura, 19 di queste sono state segnate solamente negli ultimi 4 incroci, tra cui spiccano il 4-2 e il 4-3 delle ultime due stagioni ad Anfield.

Considerando il valore dei calciatori e delle due squadre, e aggiungendoci anche lo stile di gioco spiccatamente offensivo dei due allenatori, ci sono tutti i presupposti per aspettarsi una nuova pioggia di gol anche domenica. E chissà che a godersi lo spettacolo sugli spalti non si ritrovi anche qualche celebrità, come d’altronde è accaduto spesso negli ultimi anni.

Premier League, la parata di Vip — In Inghilterra c’è l’imbarazzo della scelta. Il livello delle squadre, la rigatura perfetta dei campi, il fascino degli stadi, la storicità della patria del football. Rispetto all’Italia, ma anche rispetto a quasi ogni altro paese, il calcio viene concepito su un piano differente. È tradizione, è eredita, è abitudine. Se si combinano tutti questi fattori al fascino inimitabile del buon vecchio calcio inglese, è inevitabile che le partite di cartello possano diventare una grande attrazione anche per personaggi dello spettacolo, della musica, della politica o di altri sport.

Mentre in Italia ci sbalordiamo ancora per la presenza dei volti del cinema al seguito del Como, nel Regno Unito ormai non fa neanche più notizia. Tra tifosi veri e tifosi d’occasione, che scelgono di passare un paio d’ore diverse dal solito assaporando l’atmosfera da stadio, la Premier regala praticamente ogni giornata sorprese in tribuna. E allora, andando a fare una sommaria cernita dei più tifosi vip di Spurs e Reds, andiamo a vedere chi potrebbero incrociare le telecamere del Tottenham Hotspur Stadium in occasione del big match di domenica.

Sfida Vip: i tifosi del Tottenham — Tra i volti più noti della sponda Spurs c’è Jude Law, attore pluripremiato e volto di tantissime pellicole di primo livello. Non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Anzi, si è immortalato spesso e volentieri al seguito dei Lillywhites addobbato di sciarpe e bandiere.

Sempre per rimanere in tema, è un grande tifoso del Tottenham anche Tom Holland, una delle figure più apprezzate del momento in ambito cinematografico. Parteggia per gli Spurs anche J. K. Rowling, la famosissima scrittrice e autrice di Harry Potter, così come Ruper Grint, che proprio in Harry Potter interpretava Ron.

Stessa scelta anche per la famosissima cantante Adele, nata proprio nel quartiere del nord di Londra, e Phil Collins, batterista dei Genesis. Ed infine, è tifoso del Tottenham anche David Beckham, che ha cominciato la sua carriera negli Spurs prima di trasferirsi poi al Manchester United e spiccare il volo.

Sfida Vip: i tifosi del Liverpool — Sul versante Reds troviamo invece il cinque volte James Bond Daniel Craig, presenza quasi fissa dei principali eventi del Liverpool. Fede condivisa anche da Brad Pitt, che ha fatto coming out in un’intervista di circa un decennio fa. E con lui, anche la sua ex moglie, Angelina Jolie, è una gran sostenitrice dei Reds.

Oltre ad essere tifoso, è anche effettivamente proprietario del Liverpool LeBron James, che nel 2011 decise di comprare per 6,5 milioni una quota pari al 2%. Nel tempo è divenuto sempre più presente e influente nel mondo Reds. È grande appassionata anche la stella del tennis Caroline Wozniacki, ex numero 1 al mondo, spesso in visita ad Anfield quando i suoi impegni lo permettono.

Si è definito più fluido in materia di tifo Paul McCartney, un po’ diviso tra i due fronti del Merseyside seppur, come lui stesso ha affermato, sia nato da una famiglia evertoniana. Fan del club è anche Jake Paul, recente protagonista dello scontro tutt’altro che epocale con Mike Tyson. Infine, è tifoso del Liverpool anche la cantante statunitense Lana Del Rey, che tra l’altro ha in programma proprio nel 2025 un concerto ad Anfield.