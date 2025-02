Werder Brema, Werner: “È un modo frustrante di ammettere una sconfitta”

Werner, allenatore del Werder Brema, ha analizzato con franchezza la sconfitta maturata per 3-0 contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena.

Gennaro Dimonte 7 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 08:57)

Il Werder Brema è uscito con le ossa rotte dall'Allianz Arena. I biancoverdi hanno tenuto botta al Bayern Monacofino al 56' ma non sono riusciti a evitare una sconfitta diventata poi pesante nel finale. Il 3-0 maturato non rende giustizia alla buona prova messa in atto dai ragazzi allenati da Ole Werner, che ora dovrà fare i conti con i giocatori usciti per infortunio. Nessun dramma però per il club, in piena lotta per un posto nelle posizioni utili per le coppe europee.

Werder Brema, le parole di Werner — In conferenza stampa, l'allenatore Ole Werner ha ammesso con franchezza la superiorità del Bayern Monaco: "Congratulazioni agli avversari per la vittoria meritata. Allo stesso tempo, ci sono state molte cose che abbiamo fatto bene per cercare di tenere in bilico la partita. Semplicemente non abbiamo cercato di concludere le nostre occasioni come avremmo dovuto in transizione. Abbiamo creato meno di queste situazioni durante il secondo tempo e si è trattato solo di essere i primi a segnare".

Preoccupazione per i problemi fisici di Stage e Njinmah, usciti anzitempo: "Se vuoi vincere, allora tutto deve andare a posto, sfortunatamente per noi, i nostri infortuni hanno fatto sì che non avessimo la resistenza per arrivare fino in fondo. Il punteggio non è una bella lettura, perché i ragazzi hanno dato tutto in campo. Prima di tutto, ora dobbiamo incrociare le dita e sperare che non sia successo nulla di grave ai due calciatori".