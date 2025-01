Marco Silva si sfoga per la mancata vittoria del suo Fulham nel derby contro il West Ham. Le dichiarazioni del tecnico

Il derby di Londra tra West Ham e Fulham è degli Hammers. La squadra di Potter ha vinto per 3-2 al termine di una partita ricca di gol e spettacolo, anche con tante occasioni non sfruttate da entrambe le parti. Marco Silva mastica amaro nel post partita: "Siamo stati puniti dai nostri errori. Il modo in cui abbiamo perso la partita stasera è colpa nostra, è chiaro".

Marco Silva duro con i suoi: "Non possiamo rendere la vita così facile agli avversari" — Nella conferenza stampa post derby, l'allenatore del Fulham ha parlato così: "Siamo arrivati ​​qui dal primo minuto e abbiamo preso il controllo della partita, creando abbastanza occasioni per essere subito in vantaggio. Ovviamente, abbiamo commesso un errore nella nostra fase di costruzione e subito hanno segnato il secondo gol nella nostra transizione difensiva".

Marco Silva non ha dubbi sull'andamento della partita: "Penso che sia chiaro che il risultato non ha rispecchiato affatto ciò che entrambe le squadre hanno fatto in campo. La squadra migliore non ha vinto la partita, la squadra che ha creato di più non ha vinto la partita. Ma nel calcio bisogna essere forti su entrambi i fronti e non possiamo rendere così facile agli avversari punirci".

Fulham, Silva si sfoga: "Non siamo stati cinici" — "Certo, non siamo stati clinici. In alcuni momenti abbiamo affrettato troppo la decisione. Avremmo dovuto mostrare una qualità diversa in certi momenti nella nostra linea d'attacco. Abbiamo segnato due gol, colpito due volte la traversa e avuto altre due grandi chance. - ha proseguito Marco Silva - Parlo di sei momenti netti per segnare. Ma il problema più grande della partita non è stato quello, è stato che abbiamo concesso due gol ad una squadra come il West Ham che giocava in casa e dobbiamo analizzarlo in questo modo".

Infine, il tecnico portoghese ha concluso: "È una serata davvero deludente per noi. Finora è stata una stagione molto buona per noi, ma dovremmo essere in una posizione diversa per come ci siamo comportati, per come meritiamo di più nelle partite. Stiamo concedendo facilmente alcuni gol in partite in cui siamo così dominanti, che avremmo dovuto vincere. Ma la realtà è che non l'abbiamo fatto ed è completamente colpa nostra". Nonostante gli ultimi due pareggi e la sconfitta nel derby, il Fulham rimane nella parte sinistra della classifica di Premier League con il nono posto e 30 punti conquistati nelle prime 21 giornate.

