L'allenatore del West Ham, Graham Potter, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Chelsea

Sergio Pace Redattore 1 febbraio - 17:59

La ventiquattresima giornata di Premier League si concluderà con il Monday Night che mette in programma il derby di Londra tra Chelsea e West Ham. In vista del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore degli Hammers e grande ex della sfida, Graham Potter. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarà una partita dura, ma dovremo andare lì e giocare sfruttando i nostri punti di forza, con tanto coraggio ed entusiasmo. Non vedo l'ora di giocare e, probabilmente, non vedo l'ora che si chiuda la finestra invernale di mercato. Essendo il giorno della chiusura non cambia nulla dal mio punto di vista. Ci prepareremo per la partita come al solito e ci concentreremo sui giocatori che abbiamo, lavorando dietro le quinte sulle cose che pensiamo siano giuste".

Chelsea-West Ham, le parole di Potter in vista del derby di Londra — Potter aggiunge: "Il Club, il consiglio e il Presidente sono stati fantastici e di supporto. Io e il mio staff stiamo cercando di trovare i giocatori giusti. Siamo tutti allineati, ma voglio prendere le decisioni giuste per questo club. Ingaggiare un giocatore è facile, ci sono così tanti agenti che spingono giocatori a destra e a manca. Ma ingaggiare quello giusto, al giusto prezzo, che si adatti al gruppo e al tipo di gioco, è difficile.

Se troviamo il giocatore giusto, faremo assolutamente qualcosa, perché l'ambizione per farlo c'è e il supporto per farlo c'è. Ma allo stesso tempo, devo essere fedele a me stesso, fedele alla squadra e al club e assicurarmi che sia il giocatore giusto. Altrimenti può causare problemi a breve, medio e a lungo termine. È una finestra complicata, come ho già detto, e non parlerò di nessuno he non sia un giocatore del West Ham".

Il ritorno a Stamford Bridge — Non potrà essere una partite come le altre quella dello Stamford Bridge. Potter, allenatore del West Ham, si presenta da ex avendo allenato il Chelsea da settembre 2022 ad aprile 2023 (12 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte in 31 partite). Il nuovo tecnico degli Hammers ricorda: "Non vedo l'ora che arrivi lunedì. A Stamford Bridge sono tornato come esperto, ma ora mi ripresento lì come allenatore di un'altra squadra. Ho trascorso dei bei momenti al Chelsea e delle serate speciali contro squadre come Milan e Borussia Dortmund in Champions League. Nel complesso, i risultati non sono stati molto positivi durante il mio periodo al club, ma non ho mai avuto problemi con nessuno al Chelsea. Auguro loro il meglio come club e sono grato per il tempo trascorso lì perché è parte del mio viaggio. Ora sono qui e ne sono felice.

Un pensiero sul Chelsea di Maresca? Penso che Enzo Maresca abbia fatto un ottimo lavoro, in termini di solidità della squadra e ringiovanimento. Hanno un sacco di talento. Costruiscono in modi diversi a seconda di chi hanno di fronte, ma tutto è chiaro e tutto ha un senso. Stanno lottando per la Champions League, giocheranno in casa e quindi cercheranno di vincere. Sappiamo che sarà una partita dura".

Potter fa un'analisi della squadra: "Siamo stati battuti dal Crystal Palace alla fine di un periodo con tre partite di fila. Il Palace è una squadra in forma, ma non eravamo ancora al nostro livello per una serie di motivi. Bisogna guardare il quadro generale, la reazione dei giocatori è stata davvero positiva. Si vede che il gruppo ci sta provando. I nostri giocatori vogliono giocare a calcio e fare meglio di quanto abbiano fatto finora. Noi dobbiamo provare ad aiutarli in questo senso.

La squadra si è rialzata dopo la sconfitta contro il Palace e ha cercato di fare una prestazione migliore nella partita successiva. I ragazzi l'hanno fatta contro l'Aston Villa lo scorso weekend e ora dobbiamo fare un altro passo avanti contro il Chelsea lunedì. Non è una strada dritta, ci saranno alti e bassi, ma finché ci sarà la mentalità e l'unione, saremo forti. Questa è la cosa più importante per noi.

Ci sono alcuni giocatori davvero bravi qui in questa squadra, c'è ambizione. Si tratta semplicemente di andare tutti insieme nella stessa direzione, tutti ci credono e fanno del loro meglio. Dobbiamo cercare di migliorarci ogni giorno. Finora i segnali sono stati molto positivi".

Una chiosa sul supporto agli ufficiali di gara: "Penso che sia difficile fare qualcosa su ciò che la gente scrive sui social media. Tutto ciò che possiamo fare è supportare gli arbitri e riconoscere che il loro lavoro è difficile e che in realtà svolgono un buon lavoro. Dobbiamo comportarci il più spesso possibile in modo rispettoso nei confronti degli arbitri, perché in un certo senso siamo noi i modelli di comportamento durante una partita, nonostante le numerose situazioni stressanti.

Abbiamo bisogno degli arbitri e il calcio non è un gioco senza di loro. Quindi dobbiamo supportarli. Ci sono persone che non vogliono entrare nel mondo degli arbitri a causa dei livelli di abuso. È qualcosa che tutti dobbiamo considerare, dobbiamo avere rispetto per il lavoro che fanno. Parlando con gli arbitri, ho la sensazione che vogliano sempre migliorare. Ma allo stesso tempo, sono esseri umani e commetteranno errori, proprio come i giocatori e gli allenatori. Quindi, bisogna sapere come poterli supportare".