West Ham, Potter: “Non è mai un buon momento per affrontare l’Arsenal”

L'allenatore del West Ham, Graham Potter, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro l'Arsenal

Sergio Pace Redattore 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 12:58)

Sabato 22 febbraio alle 16 ore italiane Arsenal e West Ham si affronteranno nel derby londinese della ventiseiesima giornata di Premier League all'Emirates Stadium. I Gunners di Mikel Arteta, secondi con 53 punti alle spalle del Liverpool a quota 61, sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima in casa del Leicester (0-2).

Gli Hammers, sedicesimi con 27 punti e un vantaggio di 10 punti sulla zona retrocessione, hanno incassato due sconfitte di fila recentemente negli altri derby londinesi con Chelsea e Brentford (2-1 e 0-1). In vista del match dell'Emirates è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del West Ham, Graham Potter. Ecco le sue dichiarazioni: "L'Arsenal è una squadra di vertice, ma penso che per noi sarà una bella occasione in termini di risposta alla delusione della scorsa settimana. Ovviamente non vediamo l'ora di giocarla.

Abbiamo dovuto porre il focus su alcuni aspetti dopo la partita di Brentford. Abbiamo dovuto riconoscere e capire che il primo tempo non è stato interpretato come volevamo. A volte può succedere in una partita, ma abbiamo dovuto lavorare per correggere questo aspetto. Ci siamo dunque concentrati anche su alcuni aspetti positivi. Questa settimana è servita per analizzare gli aspetti positivi e negativi dell'ultima partita contro il Brentford. Non vediamo l'ora che inizi la sfida contro l'Arsenal sabato, cercando di tornare dall'Emirates con un risultato positivo".

Arsenal-West Ham, le parole di Potter in conferenza stampa — Prosegue Potter: "È stato deludente perdere in casa la scorsa settimana, cercheremo di cambiare le cose quando torneremo a giocare in casa contro il Leicester. Dal mio punto di vista, vogliamo sempre provare ad aiutare la squadra a giocare bene in casa. Bisogna sempre provare a giocare bene e a divertire i nostri tifosi. Penso che sia giusto dire che non abbiamo fatto abbastanza in questo senso. Avere un certo rendimento positivo in casa aiuta l'umore e la positività attorno al club. Per questo cercheremo di rimediare. Ma prima, ovviamente, siamo concentrati sulla nostra prossima partita in trasferta contro l'Arsenal".

L'allenatore del West Ham prosegue con una più dettagliata analisi dell'Arsenal: "Penso che Mikel Arteta abbia fatto un ottimo lavoro in termini di sviluppo del club e della squadra. Stanno competendo in tutte le competizioni, quindi sappiamo che sarà una partita dura. Nel momento in cui facciamo la nostra analisi sulla squadra, devi capire i tuoi punti di forza e di debolezza e sviluppare un piano che possa permetterci di essere competitivi e ottenere un risultato positivo. Non sarà facile, ma è per questo che siamo in Premier League.

L'Arsenal, è vero, ha qualche infortunio, ma la mia esperienza mi dice che non c'è mai un momento buono o meno buono per giocare contro una squadra come l'Arsenal. Chiunque giochi, sarà estremamente competitivo. Sappiamo quindi cosa ci aspetta, la sfida è essere pronti per questo".

L'ambientamento di Evan Ferguson — Nel secondo tempo del match contro il Brentford ha fatto il suo esordio con la maglia del West Ham l'attaccante irlandese classe 2004, Evan Ferguson, in prestito dal Brighton & Hove Albion. Questo il pensiero di Potter: "Evan Ferguson è entrato e ha avuto un impatto davvero positivo contro il Brentford. Come ho già detto, dobbiamo solo stare attenti a come gestirlo e quanti minuti concedergli. Novanta minuti sono probabilmente un bel passo, direi.

Dobbiamo assicurarci di integrarlo in squadra nel modo giusto, perché non ha giocato molti minuti. Ma si sta allenando molto bene e si sta inserendo bene nel gruppo, che è quello che pensavo avrebbe fatto. È pronto ad aiutare la squadra, dobbiamo solo decidere la cosa giusta da fare per lui e per la squadra.

È il tipo di giocatore che riesce ad inserire gli altri compagni nel vivo del gioco, aiutando chi gli sta intorno. Sta lavorando duramente in allenamento, tutti possono vedere la sua qualità. La cosa fondamentale per noi ora è solo assicurarci di fare i passi giusti per portarlo ai livelli giusti, così che possa aiutare la squadra nel miglior modo possibile".

La crescita del West Ham — Potter si ritiene soddisfatto per la crescita quotidiana della squadra: "Il lavoro quotidiano dei giocatori è qualcosa di cui sono davvero soddisfatto. Questo aspetto rende la partita contro il Brentford ancora più deludente, perché all'esterno non si è potuto notare i progressi dei giocatori. In generale, i giocatori si sono impegnati in modo davvero positivo. Penso che ci sia stato un po' di cambiamento nel comportamento e nell'intensità in termini di come stiamo giocando e allenandoci. Questo è un processo graduale. Ci sono stati molti aspetti positivi da quando sono arrivato, ma chiaramente in termini di risultati abbiamo molto da migliorare. È lì che c'è da lavorare, siamo tutti sulla stessa barca. Stiamo lavorando duramente per ottenere quanti più punti possibili.

I giocatori infortunati? Può essere un po' complicato con i giocatori infortunati, perché alcuni di loro stanno svolgendo la riabilitazione lontano dal gruppo principale. La priorità per loro è concentrarsi su questo aspetto, mentre per noi è importante dare loro lo spazio per completare il loro lavoro in modo efficace. Man mano che si avvicinano sempre di più alla forma fisica migliore, si tratta di reintegrarli poi in gruppo. Penso che in generale i giocatori siano in una posizione positiva, anche se ovviamente le cose possono sempre migliorare. Abbiamo avuto molti cambiamenti nel corso del tempo e ci vuole tempo perché quella fiducia si costruisca e si sviluppi correttamente".

Ambizione e supporto — Per concludere, Potter ha fatto il punto sulla sua avventura al West Ham sin qui: "Adoro il tempo che trascorro qui, ma c'è sempre molto lavoro da fare e c'è sempre spazio per migliorare. Come ho sempre detto, questo è un club davvero grande, con un supporto fantastico dei tifosi, con tanta ambizione e infrastrutture. Tutto questo è davvero positivo. Ci sono un sacco di cose in ballo per il club, ma ovviamente con il cambio di allenatore a metà stagione e alcuni risultati deludenti, a volte è stato un po' complicato. Sappiamo di avere cose che dobbiamo migliorare, ma siamo entusiasti della sfida. E sì, mi sto divertendo molto. Personalmente, ora sono a Londra, quindi torno a casa quando abbiamo un giorno libero o quando la mia famiglia viene qui ogni tanto. Mi sto godendo il tempo che trascorro qui, adoro lavorare per questa fantastica squadra".