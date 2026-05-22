Una scena incredibile, surreale e in qualche modo anche tenera sta facendo il giro dei social nelle ultime ore. Il protagonista è Weverton, portiere brasiliano convocato da Carlo Ancelotti per il prossimo Mondiale con la Seleçao. Nel momento in cui il suo nome è stato annunciato tra i convocati del Brasile, il portiere non è riuscito a reggere l’emozione ed è addirittura svenuto davanti ad amici e familiari. Nessuno se n’è accorto immediatamente, perché tutti stavano continuando a festeggiare saltandogli praticamente addosso.

La scena è stata ripresa dalle telecamere interne dell’abitazione del giocatore ed è diventata immediatamente virale online. Nel video si vede Weverton esplodere di gioia insieme alle persone presenti in casa appena arriva l’ufficialità della convocazione. Tra urla, abbracci e salti sul divano, il portiere a un certo punto perde improvvisamente i sensi e cade in avanti sul pavimento. I presenti però, presi totalmente dall’euforia del momento, continuano a festeggiare senza rendersi conto subito di quello che era appena successo.

Il portiere brasiliano si sarebbe ripreso pochi istanti dopo senza conseguenze particolari. Lo stesso Weverton ha poi scherzato sull’accaduto dichiarando: “Credo di aver avuto un piccolo svenimento”. Successivamente il portiere ha condiviso personalmente il video sui social accompagnandolo con una frase ironica: “Dalla telecamera di casa mia per voi… gustatevelo con moderazione, perché questo video ha molti livelli”.

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LIMA, PERÙ - 28 NOVEMBRE: Il portiere del Palmeiras Weverton durante una conferenza stampa alla vigilia della finale della Copa CONMEBOL Libertadores 2025 allo stadio Monumental U Marathon il 28 novembre 2025 a Lima, in Perù. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

La chiamata di Ancelotti e un’emozione impossibile da controllare

Per Weverton questa convocazione rappresenta molto più di una semplice presenza in rosa. Il portiere brasiliano, classe 1987, ha già vissuto momenti importanti con la maglia della Seleçao, conquistando anche l’oro olimpico ae partecipando alle ultime grandi competizioni internazionali del Brasile. Nonostante l’esperienza accumulata negli anni, però, l’emozione per una nuova chiamata mondiale si è rivelata troppo forte da gestire.

L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile ha riportato entusiasmo enorme attorno alla nazionale verdeoro e la convocazione di Weverton sembra aver avuto un impatto emotivo fortissimo sul portiere. Nel video diventato virale si percepisce perfettamente quanto significasse per lui tornare a vivere un’esperienza del genere con la maglia del Brasile. La scena ha inevitabilmente fatto impazzire i social, dove migliaia di tifosi hanno commentato con ironia e affetto il momento dello svenimento. In tanti hanno sottolineato soprattutto il fatto che amici e parenti abbiano continuato a esultare senza capire subito cosa fosse successo, rendendo il video ancora più tragicomico.

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Il video di Weverton diventa virale in tutto il mondo

Nel giro di poche ore il filmato ha iniziato a circolare ovunque, diventando uno dei contenuti calcistici più condivisi della giornata. Il mix tra emozione autentica, caos familiare e comicità involontaria ha trasformato la scena in un perfetto contenuto virale. Anche perché raramente si vede un giocatore reagire in modo così estremo a una convocazione ufficiale.

Molti tifosi brasiliani hanno interpretato il gesto come la dimostrazione più sincera possibile di quanto significhi ancora indossare la maglia della Seleçao. In un calcio spesso criticato per essere troppo distante dalle emozioni genuine, il video di Weverton ha invece mostrato un lato completamente umano e spontaneo di uno dei momenti più importanti nella carriera di un calciatore. Alla fine tutto si è risolto senza problemi, ma il video continua a raccogliere milioni di visualizzazioni online. E probabilmente anche durante il Mondiale in tanti ricorderanno quel momento assurdo in cui Weverton, travolto dalla gioia per la convocazione del Brasile, è letteralmente svenuto mentre tutti gli altri continuavano a festeggiargli addosso.

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