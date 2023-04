Wrexham da Hollywood: spettacolo in campo e lo storico record di punti in campionato

Il Wrexham, primo in classifica in National League, è davvero ad un passo dalla promozione in League Two. Paul Mullin e compagni hanno ottenuto in campo 33 vittorie, 8 pareggi e solo 3 sconfitte in 44 partite di campionato. Ben 112 gol fatti, 41 quelli subiti. A due giornate dal termine, il Wrexham ha un vantaggio di quattro punti sul Notts County.