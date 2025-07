Hofmann critica la gestione di Xabi Alonso: le sue parole

Intervistato ai microfoni di Kölner Stadt-Anzeiger, Jonas Hofmann, centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen, ha parlato della vecchia gestione di Xabi Alonso con il quale non ha avuto troppo risalto: "Ho messo da parte i ricordi della scorsa stagione e non voglio assolutamente riviverli. Sono rimasto molto deluso da quello che è successo, non è ciò a cui aspiro".