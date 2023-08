Xavi, senti Lewandowski: “Servono più attaccanti”

Pochi palloni ricevuti, difficoltà nel creare occasioni da gol. Il bomber polacco dei blaugrana, che si è aggiudicato il Trofeo Pichichi alla sua prima stagione in Liga con 23 gol segnati, ha avuto qualcosa da ridire su alcune scelte del tecnico...

Robert Lewandowski alza la voce. L'attaccante del Barcellona si è lamentato recentemente per i pochi palloni ricevuti dai compagni di squadra nelle prime tre partite di campionato.

Lewandowski, la richiesta a Xavi

Dal punto di vista realizzativo l'inizio di stagione in Liga per Lewandowski non è stato roboante. Anzi, il dato attuale (un gol nell'ultima gara vinta 4-3 contro il Villarreal e un assist fornito a Ferran Torres nel 2-0 inflitto al Cadice una settimana prima) impallidisce dinanzi allo score dell'attaccante polacco ex Bayern ottenuto nelle prime tre giornate di campionato nella scorsa stagione.

Lewandowski, infatti, un anno fa di questi tempi aveva già timbrato il cartellino quattro volte, due doppiette rifilate alla Real Sociedad in trasferta e al Real Valladolid in casa (a fine anno, oltre al campionato, il polacco si è aggiudicato il Trofeo Pichichi alla sua prima stagione in Liga con 23 gol segnati). Il Barcellona aveva raccolto 7 punti nelle prime tre giornate, esattamente come in questo inizio di stagione. Ma i recenti numeri realizzativi del 35enne bomber di Varsavia chiamano in causa alcune scelte di Xavi.

Lo stesso Lewandowski ha ribadito un concetto chiaro: dalle sue parti arrivano pochi palloni giocabili da concretizzare. A Xavi saranno fischiate le orecchie. Queste le parole del centravanti blaugrana durante un'intervista a "Eleven Sport": "Siamo il Barcellona e la gente non si aspetta solo che vinciamo, ma anche che giochiamo un bel calcio. Recentemente non siamo stati in grado di creare molte occasioni. Quando in campo ci sono Ansu Fati e Ferran Torres, ovvero calciatori che spingono in fase offensiva, la nostra squadra crea di più. A volte mi capita di non avere appoggio e quindi sono costretto a trovare la miglior soluzione possibile in quel momento", ha puntualizzato Lewandowski.

Il polacco conclude: "In molti casi non mi viene data la possibilità di segnare. Nelle ultime due partite mi sono arrivati pochi palloni giocabili e non è stato facile creare occasioni. Servono più attaccanti".

