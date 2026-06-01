Intervenuto ai canali ufficiali della Federazione spagnola, Lamine Yamal ha raccontato uno dei momenti più delicati vissuti negli ultimi mesi. Il talento del Barcellona ha infatti confessato di aver temuto seriamente di dover rinunciare al prossimo Mondiale dopo il problema fisico accusato ad aprile. Un pensiero che lo ha accompagnato fin dai primi istanti successivi all'infortunio e che, per qualche giorno, ha generato grande preoccupazione.

"Mi ricordo perfettamente come è successo", ha spiegato Yamal. "In quel momento pregavo dentro di me che non fosse nulla di grave". Il motivo era semplice: "Pensavo subito al Mondiale. Lo vedevo vicino e sapevo che un problema al bicipite femorale può richiedere tanto tempo per guarire". Il giovane attaccante non ha nascosto le sue paure. "Ho avuto paura di saltare il Mondiale". "Avevo paura che fosse qualcosa di serio e soprattutto temevo una ricaduta". "Quella è stata la cosa che mi ha preoccupato di più".

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BARCELLONA, SPAGNA - 11 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia dopo il secondo gol della sua squadra segnato da Ferran Torres dell'FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RCD Espanyol de Barcelona allo Spotify Camp Nou l'11 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

“Il Mondiale è il sogno di ogni bambino”

Nel corso dell'intervista, Yamal ha spiegato quanto il. "Il Mondiale è la competizione più importante che esista", ha raccontato. "Ogni bambino sogna di giocarlo almeno una volta nella vita". Il talento della Roja ha poi aggiunto: "Fin da piccolo immaginavo come sarebbe stato disputare un Mondiale". "Lo sognavo quando giocavo per strada con gli amici".

"Lo sognavo quando guardavo le partite in televisione". "Ora che sono qui voglio godermi ogni momento". Yamal ha anche parlato della rapidità con cui è cambiata la sua carriera. "A volte mi sembra di giocare a questo livello da dieci anni". "In realtà è passato pochissimo tempo". "Fino a poco fa guardavo alcuni di questi giocatori in televisione e adesso li affronto o ci gioco insieme". Una crescita impressionante che non gli ha fatto perdere entusiasmo. "Continuo a vivere tutto con la stessa voglia del primo giorno".

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La Spagna punta sul suo gioiello

Superato l'infortunio, Yamal guarda ora. "Aspettavamo questo momento da tanto tempo", ha spiegato. "Dopo l'Europeo abbiamo iniziato subito a pensare al Mondiale". Il giovane fuoriclasse non sembra sentire il peso delle aspettative che lo circondano. Anzi, considera la pressione una motivazione ulteriore. "Quando le partite diventano più importanti riesco a tirare fuori qualcosa in più". "Mi piace giocare gare di questo livello". "Sono le partite che tutti vogliono disputare". Yamal ha poi concluso guardando al futuro con grande ambizione: "Voglio aiutare la squadra in ogni modo possibile". "Abbiamo un gruppo molto forte". "Sappiamo quanto possiamo fare bene". "Ora vogliamo dimostrarlo sul campo". Dopo settimane di paura e incertezza, il Mondiale è finalmente realtà. E la Spagna si affida al suoper provare a inseguire un nuovo sogno mondiale.

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