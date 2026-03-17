Casemiro e il Manchester United si separeranno a fine anno. Leny Yoro svela però un retroscena: tutto lo spogliatoio voleva la permanenza del brasiliano. Il tecnico Michael Carrick conferma l'addio nonostante l'eccezionale impatto del giocatore

Francesco Intorre 17 marzo - 16:45

Il contratto tra Casemiro e il Manchester United scadrà alla fine di questa stagione. Il giocatore brasiliano ha già ampiamente fatto sapere che non rinnoverà il suo accordo col club. Ma la stagione dell'ex Real Madrid, dopo anni di appannamento, è stata mostruosa. Tanto che i tifosi, dopo il suo gol nel 3-1 contro l'Aston Villa, gli hanno cantato "One more year" (un altro anno). Un passo indietro è ormai improbabile, ma non sono solo i tifosi a sognare una sua permanenza. Secondo quanto rilasciato in un'intervista a ESPN, Leny Yoro ha rivelato che tutto lo spogliatoio desiderava che il 34enne brasiliano rimanesse con loro. "Tutti volevano che restasse, è un giocatore davvero importante per noi. Ha un'esperienza che nessun altro ha in squadra. Ha vinto tutto e questo ci ha aiutato molto, in campo e fuori", ha ammesso il giovane difensore.

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La clausola ignorata e la rinascita con Carrick — Anche se ormai è tutto definito, il Manchester United potrebbe ancora avere una clausola a proprio favore per trattenere Casemiro. Infatti, nel contratto del brasiliano c'è la possibilità per il club di far scattare un rinnovo automatico di un anno. Tuttavia, a gennaio è stato raggiunto un accordo reciproco tra giocatore e società per il suo addio in estate. Quindi è più che improbabile l'attivazione di questa opzione speciale.

Il Manchester United, come Casemiro, ha faticato in questi ultimi anni, ma con l'arrivo di Michael Carrick qualcosa è cambiato. Il mediano brasiliano ha preso per mano la squadra e l'ha portata alla rinascita sotto la guida del nuovo allenatore. Ma proprio lo stesso tecnico ha fatto capire che non ci saranno ripensamenti.

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Carrick chiude le porte: "Decisione definitiva" — Interrogato sulla situazione contrattuale del suo centrocampista, anche Michael Carrick ha preferito fare chiarezza una volta per tutte, blindando l'accordo di addio già preso a gennaio. "Credo che aver preso una decisione definitiva renda le cose un po' più semplici, permettendo a tutti di avere ben chiara la situazione", ha affermato il tecnico dei Red Devils, spegnendo le speranze dei tifosi. "L'impatto che ha avuto è stato eccezionale, di sicuro da quando sono qui e lavoro con lui. La sua influenza sulla squadra è stata enorme, specialmente nei momenti chiave e con i suoi gol", ha concluso l'allenatore, tributando il giusto omaggio al campione brasiliano.

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