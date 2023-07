Zambia Femminile, ct Mwape accusato di abusi sessuali: “Costrette ad andare a letto con lui”

Accuse molto gravi, l'indagine è stata aperta ed è in pieno svolgimento...

A dieci giorni dall'inizio dei Mondiali Femminili in Australia e Nuova Zelanda, il calcio zambiano è stato scosso da uno scandalo sessuale...

Minacce e abusi sessuali, il ct dello Zambia Femminile sotto accusa

Uno scandalo a pochi giorni da un Mondiale. Il calcio zambiano è stato travolto da un vero e proprio ciclone. Il ct dello Zambia Femminile, Bruce Mwape, è indagato per presenti abusi sessuali nei confronti di alcune sue giocatrici, come riporta "The Guardian".

Ricordiamo, lo Zambia parteciperà ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda ed è stato inserito nel Girone C assieme a Spagna, Costa Rica e Giappone. Ma in queste ore, evidentemente, la testa è proiettata ad altre questioni. La Federcalcio del paese africano e la FIFA hanno aperto un'indagine su Mwape. Al "The Guardian" sono arrivate le dichiarazioni di una giocatrice dello Zambia, che non ha voluto fornire la propria identità: "Se Mwape vuole andare a letto con qualcuna, questa deve dire di sì. È normale che l'allenatore vada a letto con le giocatrici della nostra squadra...".

Le giocatrici, come dichiarato anche da una fonte vicina alla squadra, sono state vittime di minacce da parte del selezionatore. "La Federazione preferisce chiudere un occhio perché la nazionale femminile sta facendo bene. È il loro modo di mostrare una buona immagine della nazionale al pubblico e alle autorità. Ma dietro le quinte è uno schifo".

Il comunicato ufficiale della Federcalcio dello Zambia

Il segretario generale della Federcalcio dello Zambia (FAZ), Adrian Kashala, si è pronunciato in merito alla questione tramite un comunicato ufficiale: "Sebbene non ci siano state denunce ufficiali da parte di nessuno in merito alle accuse, le consideriamo molto gravi e abbiamo aperto un'indagine sulla questione. Collaboreremo con la polizia zambiana e con le altre parti interessate".