Zero reti e poche emozioni nell’attesissimo derby di Zagabria fra Dinamo e Spalato

Un derby molto atteso fra Dinamo Zagabria e Spalato, ma la tensione porta al più classico dei risultati in match dal cosi alto tasso di tensione: alla fine è 0-0, in un match con più falli che tiri...

Era un derby attesissimo, nel segno dell'eterna rivalità fra Dinamo Zagabria e Spalato, ma a vincere è stata la forte tensione fra le due compagini. La sfida si chiude sullo 0-0, in un match con pochi tiri verso lo specchio (alla fine saranno 6 a 2 per i padroni di casa), ma con un numero considerevole di falli fischiati (ben 28).

Un pari che mantiene gli ospiti in vetta con 4 punti di vantaggio sui rivali della Dinamo, che col pari nel derby scivolano al 3° posto in classifica, subendo il sorpasso del Rijeka. Un risultato scomodo per la Dinamo Zagabria, ma indubbiamente accettabile per l'Hajduck.