Zidane: “Ho voglia di tornare – Futuro in Francia? Mai dire mai”

In un’intervista, rilasciata a Telefoot , l’ex tecnico del Real Madrid cerca di far chiarezza sul suo futuro. Zinedine Zidane vuole tornare ad allenare e ciò potrebbe accadere molto presto.

“Lavorare di nuovo in Francia?” Zidane non chiude la porta… “Nulla è proibito. Devi sapere cosa vuoi e cosa no. Cosa senti di fare e cosa non faresti mai. Io non ho paura, accetterò quello che arriva e poi si vedrà”.