Allo Zrinjski il derby di Mostar contro il Velez: decisivo Abramovic nel finale

Zrinjski-Velez termina 1-0 e regala il derby di Mostar ai padroni di casa, capolista del campionato bosniaco. Decisivo nel finale Abramovic.

Gennaro Dimonte 1 marzo - 18:51

Lo Zrinjski batte il Velez 1-0 e si aggiudica l'acceso derby bosniaco di Mostar. Gli aristocratici l'hanno sbloccata nel finale con la rete del croato Karlo Abramovic. Un successo che consolida i biancorossi al primo posto in Liga BiH con sette punti di vantaggio ma due partite in più rispetto al Borac Banja Luka. Per i nativi una sconfitta pesante per la storia tra le due squadre ma per ora ininfluente nella corsa alla salvezza.

Allo Zrinjski il derby di Mostar contro il Velez: il resoconto — Offensivo 4-2-3-1 per Mario Ivankovic, con il capitano Bilbija unica punta supportato dall'estro di Topic, Ivancic e Pranjic. Schieramento a specchio per gli ospiti, con Irfan Buz che si affida ad Haskic davanti e il trio Mlinaric-Sikalo-Sreckovic alle spalle. Primo tempo di marca casalinga senza però incidere in zona gol, ospiti più preoccupati a difendersi piuttosto che a creare opportunità di un certo rilievo. Tanto agonismo, unito all'incredibile calore dello stadio pod Bijelim Brijegom, che non porta però i risultati sperati e manda le squadre all'intervallo in parità.

Ripresa in cui il ritmo non si alza ma il numero dei cartellini inizia ad aumentare. I cambi proposti dai due allenatori non influiscono sull'esito del match fino all'86', quando il neo entrato Karlo Abramovic si inventa un gol bellissimo e porta avanti lo Zrinjski. Inutile l'assalto finale del Velez che non produrrà l'effetto sperato. Rissa finale che non poteva mancare e derby vinto dagli aristocratici.