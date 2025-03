Messina e Catania sono le due città più importanti della Sicilia orientale, e le due squadre di calcio si sono affrontate per ben 87 volte; il loro derby, è quello più frequente della Sicilia. Il primo incontro fra Etnei e Peloritani, è del 1930

Michele Bellame Redattore 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 11:16)

Messina e Catania sono le due città più importanti della Sicilia orientale, e le due squadre di calcio si sono affrontate per ben 87 volte; di fatto, il loro derby, è quello più frequente della Sicilia. Il primo incontro fra Etnei e Peloritani, risale al campionato 1930/1931 di prima divisione, vinto in casa dai giallorossi per 1-0; al ritorno, vinsero i rossazzurri per 2-1. Le due squadre si sono affrontate anche in serie A, per sei volte: il primo, nel 1963, l'ultimo nella stagione 2006/07: pareggio all'andata, pareggio al ritorno. Oggi, le due squadre si trovano in terza serie, e per entrambe non è un buon campionato: sul Messina, pende come una spada di Damocle la probabilissima penalizzazione a causa di alcune pendenze economiche, mentre il Catania, nonostante le spese importanti e la scelta di un allenatore vincente come Toscano, è piuttosto lontano dalla vetta.

87 volte Messina-Catania: domenica, l'88° volta Mascara, Spinesi, Di Napoli, Corona, Sullo... Oliveira, Calaiò, Portanova... Ambrosi... Dai dilettanti alla serie A, Catania e Messina si sono incrociate tante volte. Incominciando dal 1930, passando dal 6-3 del Messina nel 1931, il 4-0 del Catania in C1 del 2000.

Nel computo totale delle partite fra le due compagini, il Catania ha vinto più volte in tutte le categorie: 40. La maggior parte delle partite fra loro, si è svolta in Serie B, in cui si sono incrociate per 36 volte. Segue la terza serie, nelle varie denominazioni assunte nel corso degli anni, per 27 volte; poi, 6 volte in Serie A, in cui ci sono stati tre pareggi, due vittorie del Catania ed una sola del Messina.

Dagli albori angloitaliani, passando per il derby in famiglia, fino ai giorni nostri Messina e Palermo detengono la fondazione più vecchia del calcio in Sicilia: i peloritani, fondano il primo sodalizio calcistico Messina Football Club nel 1900; un anno dopo, fu fondato l'Anglo Palermitan Athletic and Football Club. Nello stesso anno, il 1901, ci fu il primo derby - se così può essere definito - fra Messina e Catania: sul campo di San Ranieri, ci fu una partita amichevole fra il Messina FC ed il Royal Yacht Catania, conclusasi col punteggio di 1-1.

Al termine della prima guerra mondiale, tra il 1919 ed il 1920, si sono disputate alcune partite e trofei amichevoli fra le squadre locali, come il Torneo Calabro Siculo, a cui partecipò anche l'Ausonia Reggio Calabria. In seguito, ci fu la Coppa Federale Siciliana, a cui parteciparono anche Palermo e Marsala, oltre a US Messinese e US Catanese.

Nella stagione 1963/64, è stata la prima in cui Catania e Messina si sono incrociate in massima serie: per gli Etnei, era già la quarta volta che militava in serie A, mentre per i Peloritani era la stagione dell'esordio. Il primo incontro si disputò al Cibali di Catania, in cui i padroni di casa si imposero per 2-0. L'arbitro di quella partita fu il siracusano - quindi corregionale - Concetto Lo Bello: oggi, sarebbe impensabile che un arbitro diriga un match fra due squadre della stessa regione.

Quasi vent'anni dopo, le due squadre tornano ad incontrarsi in cadetteria, e fu un derby familiare. Il Catania era di proprietà di Angelo Massimino, a cui attualmente è dedicato ed intitolato lo stadio della città, mentre il Messina era di proprietà del fratello minore Salvatore. Anche questo, un evento impensabile nei giorni nostri, in cui la comproprietà familiare è vista come un morbo da estinguere a discapito di eventuali (ma spesso accaduti) brogli sportivi.

Dalla fine degli anni novanta, ad oggi Nel corso degli anni, però, a causa dei diversi andamenti stagionali, i derby fra le due squadre andavano via via diradandosi. A cavallo tra la fine degli anni novanta, e l'inizio degli anni duemila, le Messina e Catania si sono incrociate sia in C sia in coppa Italia di categoria.

Il match più importante è quello della finale playoff: il Messina vinse al Celeste dopo il pareggio al Cibali, ed i Peloritani approdarono in B. : due bombe carta, lanciate dalla tribunetta "Valeria" (settore occupato dai tifosi del Catania), colpirono la Curva Nord, ferendo sette tifosi del Messina, uno dei quali in modo grave. Il tifoso, entrato in coma, morì dopo 15 giorni di ricovero in prognosi riservata al Policlinico. In seguito ai fatti, furono indagati un ultrà del Catania minorenne (poi scarcerato) e altre sette persone, tra cui quattro tifosi del Catania e tre del Messina, denunciati dalla DIGOS.

L'ultima volta in serie A, e l'esclusione del Catania dalla C Nella stagione 2006-07, Catania e Messina si incontrarono per l'ultima volta in Serie A, con entrambi i match che terminarono in pareggio: 2-2 all'andata a Catania e lo stesso risultato al ritorno a Messina. Al termine della stagione, il Catania riuscì a mantenere la posizione in Serie A, mentre Messina, ultimo in classifica, retrocedette in Serie B.

L'ultimo incontro ufficiale tra le due squadre risale alla stagione 2021-22, in Serie C, con un pareggio per 2-2 all'andata al San Filippo di Messina. La gara di ritorno al Massimino non si disputò a causa dell'esclusione del Catania dal torneo per problemi finanziari, avvenuta a poche giornate dalla fine della stagione regolare. Questa esclusione permise al Messina, in lotta per non retrocedere, di evitare i playout per la salvezza grazie alla modifica della classifica.