Abbiamo un CR7 anche in Italia: Crspera, il nuovo volto di YouTube

Basta fare un giro sul suo canale YouTube o sui suoi profili Instagram e Tik Tok per verificare ció. Luca studia minuziosamente i dettagli delle trasformazioni di Cr7 da tanto tempo ormai, e a testimonianza di ciò, abbiamo i vari cambi di look e di tagli di capelli con i quali il giovane ha emulato il portoghese nel corso degli anni. Dal codino alla riga di lato. Nell’ambito dei social, il classe ‘98 è comparso in alcuni dei canali più noti di YouTube Italia, come quello de I2bomberdelfreestyle, di Riccardo Dose e di Sergej Gk, sempre in challenge sportive per mostrare a tutti le sue doti balistiche. Oltre ad avere un proprio canale YouTube che vanta quasi 10k iscritti, Luca è un giocare a tutti gli effetti e milita nel Carignano, club del campionato di Promozione piemontese. La differenza sostanziale è che lui, a differenza del bomber di Madeira, è un centrale difensivo!