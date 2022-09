Alice Fabbrica e il calciomercato: “Ok la dinamicità e l’intuito di Maldini. Spero nella salvezza del Monza”

Adesso, a distanza di 53 anni dall’ultima volta (1969) il Gallia è tornato ad ospitare l’atteso evento. Alice Fabbrica ha documentato in tempo reale tutto quello che stava accadendo in mezzo ad un gran fermento di operatori di mercato, dirigenti sportivi e giornalisti. Il primo giorno, per il taglio del nastro, erano presenti Giuseppe Marotta, ad dell’Inter e presidente di ADISE, Claudio Molinari, vicepresidente ADISE e Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC. Alice ci racconta la sua esperienza: “Questa è stata la mia prima esperienza nel settore calcistico. C’era un grande fermento dal momento che erano le ultime 48 ore di mercato, con diverse trattative in corso e tanti trasferimenti pronti ad essere siglati. Presso lo stand di Football News 24 ho documentato tutto in tempo reale in qualità di inviata in esclusiva di RTL 102.5 News. Nell’ultimo giorno di mercato l’Inter è riuscita ad avere il suo quarto centrale (Acerbi) grazie al pressing di Inzaghi. La Roma si è mossa molto bene con gli arrivi di Dybala e Belotti in copertina. Il Napoli? Malgrado le partenze il club di De Laurentiis si è rinforzato. Negli ultimi giorni tanto rumore per nulla per quanto riguarda CR7, rifiutato da tutte le big e relegato così al Manchester United”. Alice è nata a Milano ed è originaria della Brianza, dunque Milan e Monza sono le squadre che segue con grande trasporto ed interesse. Sulle mosse di mercato dei rossoneri Campioni d’Italia e dei brianzoli di Berlusconi e Galliani neopromossi, Alice ha detto la sua: “Il Milan è la mia squadra del cuore, mi piace la dinamicità di questa squadra e l’intuito di Maldini nel fiutare giovani talenti. L’augurio è che anche quest’anno apportino un valore aggiunto al gruppo di Pioli. A parte il gran colpo De Ketalaere, sono curiosa degli ultimi due arrivi in casa Milan, Sergiño Dest e Aster Vranckx. Alla fine è rimasto anche Ballo Tourè per volontà di Pioli come vice Theo Hernandez. Il Monza? Felice di vedere i brianzoli in Serie A per la prima volta nella storia. La partenza è stata abbastanza deludente ma rientra nella logica delle cose, con tanti nuovi giocatori arrivati. Incrocio le dita sperando nella salvezza del Monza. In chiave mercato l’ultimo colpo del Condor Galliani è stato Izzo, difensore di esperienza e temperamento che potrà contribuire a rendere più solido il reparto difensivo. A centrocampo ok il prestito di Rovella dalla Juventus”. Per Alice il presente (e il futuro) si chiama anche e soprattutto calcio: “Sin da piccola ho sempre preferito gli sport di squadra rispetto a quelli individuali. Da qualche tempo sto cercando di ampliare le mie conoscenze dal punto di vista tecnico per avere dei contenuti che possano essere un valore aggiunto innanzitutto per i miei oltre 500mila followers che mi seguono su Instagram. Il mio obiettivo da quest’anno è quello di creare un format continuativo sul calcio”.