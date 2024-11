Amelia promuove De Gea: “Sta facendo grandi cose”

David De Gea è stato un anno svincolato, dopo aver giocato per undici anni al Manchester United, in cui ha vinto tre volte la Community Shield, due volte la Coppa di Lega Inglese, e ancora l'edizione 2016/17 dell'Europa League, poi una volta il Campionato, ed una volta la Coppa d'Inghilterra. Da inizio anno, è approdato in Italia, gioca con la Fiorentina, e sta dimostrando di non aver perso la stoffa di grande portiere.