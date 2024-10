Il centrocampista del Venezia Magnus Kofod Andersen è stato protagonista di un'intervista ai microfoni del Corriere del Veneto.

Magnus Kofod Andersen ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto per fare il punto della situazione su questo avvio di campionato del Venezia. Il centrocampista danese ha descritto le emozioni del primo gol in Serie A ed ha rivelato alcuni retroscena sulle voci di mercato che si sono susseguite nel corso della scorsa estate.

Venezia, Andersen: "Il primo gol in Serie A è un sogno" — Il primo gol in Serie A di Andersen è coinciso anche con il primo gol stagionale del Venezia, siglato con un destro stupendo contro la Lazio: "Quando ho visto il pallone entrare, mi è sembrato di vivere un sogno. Solo chi mi è stato vicino sa quanto ho lavorato per arrivare in Serie A".

Eppure, nel corso dell'ultima estate il centrocampista danese è stato al centro di diverse voci di mercato che lo avrebbero visto lontano dal Venezia: "In estate ci sono stati alcuni rumours, ma niente di concreto. E io ho sempre sperato di rimanere, oltretutto. Lavoro ogni giorno per rispondere alla chiamata dell'allenatore, c'è tanta concorrenza ma io non mollo tanto facilmente".

Tornando alla Serie A: "Il giocatore più forte affrontato in queste prime giornate? Pulisic è un attaccante formidabile. Contro di noi il Milan è stato impressionante e si capisce perché, con giocatori così. Atalanta? Quando sono in forma possono battere avversari di primo livello. Ma siamo davanti al nostro pubblico e siamo convinti di potercela fare. L'inizio è stato difficile, non ci arrendiamo però: ne usciremo con le nostre forze".