Antonini, l’amico di Maradona acquista il Trapani: “Cosa mi disse Diego 7 mesi prima di morire”

Sergio Pace Redattore

Nuovo proprietario, nuova vita. Si è iniziato a respirare una ventata d'aria fresca in quel di Trapani dopo il passaggio di proprietà dell'FC Trapani 1905 da Marco La Rosa a Valerio Antonini, imprenditore romano che nel 2020 ha fondato la Quanton Commodities Ldt, trading house inglese specializzata nel commercio internazionale di cereali con sede principale a Londra.

Che fatturato!

Come riportato dalla stessa azienda, la Quanton ha fatturato nel 2022 oltre 300 milioni di euro e scambiato oltre 1,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli.

Antonini ha ufficializzato l'acquisizione del 70% dell'FC Trapani 1905, club siciliano militante nel Girone I di Serie D, tramite un comunicato emanato da Dubai: "Con grande soddisfazione, annuncio di aver concluso la trattativa per l’acquisizione del 70% delle quote della società FC Trapani 1905 con il presidente Marco La Rosa, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità mostrata nel favorire questa negoziazione per il bene supremo della città di Trapani. Da oggi parte ufficialmente il progetto di cambiare lo storia sportiva di questa città, che vedrà unire presto sotto un’unica bandiera i due sport più seguiti dai trapanesi. L’emozione è forte ma lascia spazio subito alla determinazione che metterò per raggiungere quanto prima i traguardi a cui aspiro".

Antonini è tornato dagli Emirati Arabi Uniti ed è atterrato all'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo-Florio" con un sorriso a 32 denti e una sciarpa granata, simbolo della sua nuova avventura. Il progetto di Antonini è ambizioso. Non solo la squadra di calcio, l'imprenditore romano prevede di creare una polisportiva in città con l'acquisto anche della squadra di basket.

Lo stesso Antonini ha spiegato il motivo per cui ha scelto di entrare nel mondo del calcio partendo da Trapani a TMW: "Perché Trapani? La mia fidanzata e futura moglie è di Trapani. La città è bellissima, me ne sono innamorato. C'è tanto da fare qui. La Rosa? Giusto seguire gli obiettivi personali, ma devono poi coincidere con quelli della città. E Trapani stava spingendo per il cambiamento".

Antonini ha ben chiaro il modus operandi che dovrà adottare da qui ai prossimi mesi per dar forma alla nuova struttura societaria: "Direttore sportivo? In giro ce ne sono tanti, prenderemo uno di impatto per la città. Vogliamo fare un percorso come quello del Catania".

La passione di Antonini per il calcio è nata e si è alimentata grazie alla ventennale amicizia con Diego Armando Maradona: "Insieme a Stefano Cenci sono stato il miglior amico di Maradona per vent'anni. Con Diego ho visto due finali mondiali e un centinaio di partite. Durante una riunione mi disse che, non appena sarei diventato grande, avrei dovuto acquistare una squadra di calcio. L'ho fatto!".

Un'amicizia pura, sincera quella tra Antonini e Maradona. L'imprenditore romano rivela cosa gli confessò Diego sette mesi prima di morire: "Diego è stato fondamentale per me. Sono riuscito a convincerlo a diventare ambasciatore del mondo per la mia azienda di compravendita di grano. E così sono riuscito ad essere il principale fornitore di grano del governo cubano e venezuelano. Proprio in Venezuela Diego mi confessò una cosa bruttissima: era stanco della vita. Dopo mi disse anche che, dopo la sua morte, io avrei avuto un figlio di nome Diego Armando, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e l'Argentina il Mondiale...".

Antonini adesso si è messo al timone della nave "Trapani" per accompagnarla in mari splendenti, allargando i propri orizzonti. La città falcata è speranzosa di rivivere i fasti di un tempo...non troppo lontano.