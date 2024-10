Arzignano, ufficiale l’esonero di Bruno: torna Bianchini

Arzignano cambia la guida tecnica: via Bruno ed il vice Piccolo, è ufficiale il ritorno di Giuseppe Bianchini.

Salta un'altra panchina nei campionati professionistici italiani. Il cambio di guida tecnica riguarda la Serie C ed in particolare l'Arzignano, attualmente ultimo nel girone A della terza serie italiana. La società ha deciso di esonerare Alessandro Bruno, torna Giuseppe Bianchini. Il tecnico ha già guidato i gialloazzurri per tre stagioni nel periodo tra novembre 2020 e marzo 2024.