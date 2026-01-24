Atalanta-Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Atalanta-Parma si sfideranno in occasione della ventiduesima giornata di Serie A, domenica 25 gennaio presso lo stadio Gewiss Stadium. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. I bergamaschi sono in netta ripresa, oltre a trovarsi ad un passo dalla zona Europa, ma dovranno affrontare i ducali che vivono un buon periodo di forma e si tengono a distanza di sicurezza dalla zona calda. Vediamo tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Atalanta-Parma, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — L'Atalanta di Palladino è in forma e lo dimostrano anche i quattro risultati utili consecutivi, dove i bergamaschi hanno raggiunto tre vittorie, con Roma, Bologna e Torino, oltre al pareggio sul campo del Pisa nell'ultima partita di campionato. Quanto alla Champions invece, la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao pesa, ma la qualificazione resta comunque alla portata. Torniamo alla Serie A. L'Atalanta si trova in settima posizione con 32 punti e dista cinque lunghezze dal Como che attualmente occupa il primo posto disponibile per staccare il pass europeo. Dunque, per capitan De Roon e compagni, vincere, diventa necessario per raggiungere l'obiettivo.

Il Parma invece occupa il tredicesimo posto e vanta 23 punti conquistati nelle prime ventuno giornata di campionato. Un piazzamento tutto sommato tranquilli per una società che punta a salvarsi. Cuesta sembra aver avviato un progetto efficace come dimostrano anche gli ultimi risultati: dopo la sconfitta casalinga contro la corazzata di Chivu, i crociati hanno conquistato il successo sul campo del Lecce e successivamente due pareggi consecutivi con Napoli e Genoa. La zona rossa è attualmente distante, ma in poche giornate la classifica potrebbe stravolgersi. per questo motivo, il Parma proverà a sorprendere anche l'Atalanta.

Probabili formazioni di Atalanta-Parma — Diversi dubbi per i padroni di casa: Djmsiti e Ahanor si contendono la maglia da titolare, con l'albanese attualmente in vantaggio. Medesima sorte anche per Zalewaski e Bernasconi. In mediana nessun dubbio con Ederson e De Roon. In avanti De Ketelaere dovrebbe affiancare Raspadori, entrambi alle spalle di Scamacca, ma Krstovic scalpita per mettere fuori gioco l'italiano e giocare dal 1'.

Qualche certezza in più per la squadra ospite. In difesa Circati e Valenti guidano, Keita avrà in mano le chiave del centrocampo, sostenuto da Bernabè e Sorensen. Nel tridente Pellegrino e Ondrejka certi di una maglia da titolare, ballottaggio invece tra Oristanio e Britschgi con il primo in leggero vantaggio.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djmsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta