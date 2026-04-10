La Nazionale italiana si prepara a vivere una fase di transizione e, in questo scenario, sarà Silvio Baldini a sedere sulla panchina degli azzurri come allenatore ad interim nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.
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Baldini CT ad-interim della Nazionale italiana: quando esordirà
La scelta nasce da un contesto particolare: dopo le recenti turbolenze tecniche e in attesa delle elezioni federali previste per il 22 giugno. La FIGC non potrà nominare un nuovo commissario tecnico definitivo prima dell’estate. Per questo motivo si è deciso di affidare temporaneamente la guida della Nazionale al selezionatore dell’Under 21. Già figura centrale del progetto giovani dell'Italia.
Un “traghettatore” in stile Di Biagio, parte l'avventura Baldini—
La soluzione Baldini si inserisce in una logica già vista in passato. Un tecnico federale chiamato a guidare la Nazionale nel periodo di vuoto tra un ciclo tecnico e l’altro. Un ruolo da “traghettatore”, simile a quello ricoperto da Luigi Di Biagio nel 2018. In questo caso, però, la scelta appare ancora più strategica: Baldini rappresenta infatti la continuità tra Under 21 e Nazionale maggiore, con l’obiettivo di valorizzare i giovani già inseriti nel giro azzurro e iniziare una prima fase di sperimentazione in vista del futuro.
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Le due gare contro Lussemburgo e Grecia non avranno un peso competitivo decisivo, ma serviranno soprattutto per osservare nuovi profili e impostare le prime idee del prossimo ciclo tecnico. La Nazionale, infatti, arriva a questi appuntamenti dopo un periodo complesso e con la necessità di ricostruire identità e struttura.
Per la FIGC, affidare la panchina a Baldini significa anche garantire continuità con il lavoro svolto nelle giovanili. Il tecnico toscano, oggi alla guida dell’Under 21, è considerato una figura capace di dare identità e carattere al gruppo, oltre che di valorizzare i talenti emergenti. Una visione che lo ha reso celebre anche come allenatore di club. Tra tutti ricordiamo il suo gruppo a Palermo, autore della risalita in Serie B con un cammino play-off storico.
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