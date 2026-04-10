Baldini CT ad-interim della Nazionale italiana: quando esordirà

Dopo l'ottima esperienza con l'Under 21, l'ex Palermo e Pescara tra le ultime sarà provvisoriamente il nuovo allenatore della Nazionale

Michele Massa 10 aprile - 14:59

La Nazionale italiana si prepara a vivere una fase di transizione e, in questo scenario, sarà Silvio Baldini a sedere sulla panchina degli azzurri come allenatore ad interim nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

La scelta nasce da un contesto particolare: dopo le recenti turbolenze tecniche e in attesa delle elezioni federali previste per il 22 giugno. La FIGC non potrà nominare un nuovo commissario tecnico definitivo prima dell’estate. Per questo motivo si è deciso di affidare temporaneamente la guida della Nazionale al selezionatore dell’Under 21. Già figura centrale del progetto giovani dell'Italia.

Un “traghettatore” in stile Di Biagio, parte l'avventura Baldini — La soluzione Baldini si inserisce in una logica già vista in passato. Un tecnico federale chiamato a guidare la Nazionale nel periodo di vuoto tra un ciclo tecnico e l’altro. Un ruolo da “traghettatore”, simile a quello ricoperto da Luigi Di Biagio nel 2018. In questo caso, però, la scelta appare ancora più strategica: Baldini rappresenta infatti la continuità tra Under 21 e Nazionale maggiore, con l’obiettivo di valorizzare i giovani già inseriti nel giro azzurro e iniziare una prima fase di sperimentazione in vista del futuro.

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Le due gare contro Lussemburgo e Grecia non avranno un peso competitivo decisivo, ma serviranno soprattutto per osservare nuovi profili e impostare le prime idee del prossimo ciclo tecnico. La Nazionale, infatti, arriva a questi appuntamenti dopo un periodo complesso e con la necessità di ricostruire identità e struttura.

Per la FIGC, affidare la panchina a Baldini significa anche garantire continuità con il lavoro svolto nelle giovanili. Il tecnico toscano, oggi alla guida dell’Under 21, è considerato una figura capace di dare identità e carattere al gruppo, oltre che di valorizzare i talenti emergenti. Una visione che lo ha reso celebre anche come allenatore di club. Tra tutti ricordiamo il suo gruppo a Palermo, autore della risalita in Serie B con un cammino play-off storico.