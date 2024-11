Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: Barella dietro Retegui, Lukaku guida i belgi

Ci siamo, mancano pochi minuti alla sfida tra Belgio-Italia di Nations League. Partita importantissima che deciderà molto probabilmente le sorti di entrambe le squadre. Padroni di casa che dovranno vincere per continuare a coltivare le speranze di non retrocedere in Lega B, azzurri a cui basta un punto per qualificarsi alla fase successiva. Domenico Tedesco e Luciano Spalletti hanno annunciato le formazioni ufficiali per questo match in programma alle 20:45 al King Badouin Stadium di Bruxelles.

Belgio-Italia, formazioni ufficiali a confronto

Diverse le sorprese in campo negli undici titolari di Belgio e Italia. 4-2-3-1 per Domenico Tedesco con Lukaku unica punta, supportato da giocatori in gran forma come Openda, Trossard e De Cuyper, in gol nel match di andata all'Olimpico di Roma. Spiccano in difesa le presenze degli ex Serie A Theathe e Castagne, in porta c'è Casteels. Spalletti che conferma il 3-5-1-1 con Barella che agirà alle spalle di Retegui, unico riferimento offensivo. Sarà Rovella a manovrare il gioco azzurro con Tonali e Frattesi al suo fianco, Dimarco e Cambiaso gli esterni a tutta fascia.