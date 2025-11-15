Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 15 novembre

Filippo Montoli 15 novembre - 20:57

L'anticipo dell'ora di pranzo di domenica 16 novembre vede in campo Benevento e Monopoli. La gara è in programma alle ore 12:30 allo stadio Ciro Vigorito. La partita è valida per la quattordicesima giornata del Gruppo C di Serie C. I padroni di casa provano l'assalto al primo posto occupato dal Catania. Gli ospiti vogliono invece agganciarsi al gruppetto di testa, lontano 4 punti. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Benevento-Monopoli.

I precedenti tra le due squadre — Benevento e Monopoli si sono incontrate 19 volte nella loro storia. L'equilibrio è assoluto, dato che entrambe hanno vinto 5 volte, mentre le restanti 8 sono terminate in pareggio. Lo stesso vale anche per i gol segnati dalle due squadre. I campani ne hanno realizzati 15, mentre i pugliesi 16. Quella in corso è la terza stagione consecutiva che vede i due club affrontarsi in Serie C. Prima, bisogna tornare al 2015/16 per rivederle contro.

Il Monopoli ha guadagnato vittorie sull'avversario proprio in queste ultime stagioni. Nelle 4 partite giocate, i pugliesi non hanno mai perso, vincendone 3 e pareggiando la quarta. Ma non solo, la squadra allenata oggi da Alberto Colombo non ha neanche subito un gol. L'unico punto dei giallorossi risale all'ultima sfida casalinga, disputata nel febbraio di quest'anno e terminata 0-0. L'ultimo successo del Benevento risale al 2016, quando superò 3-2 in trasferta gli avversari di domenica.

Le probabili formazioni — BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Manconi; Mignani. Allenatore: Antonio Floro Flores.

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Imputato, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Valenti; Longo, Fall. Allenatore: Alberto Colombo.

Benevento-Monopoli, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers, il Benevento parte nettamente favorito con una quota di 1.35. Seguono il pareggio a 3.50 e la vittoria del Monopoli a 7. Il grande vantaggio dei giallorossi è dato dallo stato di forma tra le propria mura. In 6 partite ha raccolto 5 vittorie e 1 pareggio, segnando 13 gol e subendone solo 2. La squadra però fatica a inanellare una serie lunga di successi, anche per il grande equilibrio nella parte alta della classifica.

Il Monopoli però, fino a questo momento, gioca meglio in trasferta che in casa. Lontano dal proprio stadio ha disputato 6 gare, vincendone 4, pareggiandone 1 e perdendone 1. L'unica sconfitta risale al 6 settembre e contro l'attuale prima in classifica Catania. I pugliesi, inoltre, hanno realizzato 7 gol e presi 6. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Benevento-Monopoli è 1-1.