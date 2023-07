Boateng polemico con il figlio “juventino”: “Con quella maglia lì…”

Kevin Prince Boateng non è affatto contento della strada che ha scelto di percorrere suo figlio. Lo ha reso chiaro con una simpatica story Instagram

Kevin Prince Boateng sarebbe mai andato a giocare per la Juventus? Forse no, almeno questo è quello che si percepisce dalla sua ultima story instagram.

Il Boa in Italia ha militato con le casacche di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza, portando a casa anche uno suddetto ed una supercoppa nel 2011. Tante esperienze anche all’estero, tra cui anche un breve trascorso in maglia blaugrana.

L’ultimo frame che abbiamo di lui in campo è della stagione passata, quando lo abbiamo visto in lacrime, sul cerchio di centrocampo dopo la retrocessione del suo Herta Berlino. Kevin Prince si è ripreso e ieri sulle sue storie, ha lanciato una frecciata alla vecchia signora. Seduto in macchina, ha scattato una foto assieme a suo figlio, mentre quest’ultimo indossa una maglietta della Juventus