Jacopo del Monaco 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 15:02)

Dopo aver disputato le rispettive partite di campionato, il Bologna e la Lazio torneranno in campo tra poco più di 24 ore. I due club, infatti, si affronteranno mercoledì 11 febbraio nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia: in palio c'è un posto in semifinale ed anche la possibilità di continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Europa League grazie al trofeo nazionale. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 presso lo Stadio Renato Dall'Ara e, nell'attesa, vediamo insieme i migliori marcatori dei Felsinei e delle Aquile nella storia di questa sfida.

I giocatori del Bologna che hanno realizzato più gol contro la Lazio — Nelle 164 partite in cui ha affrontato la squadra della capitale, il Bologna ha realizzato 228 gol. Il miglior marcatore dei rossoblù contro la Lazio nonché in generale della sfida che andrà in scena domani sera è il leggendario Angelo Schiavio, che dei Felsinei è il primatista di reti avendone segnate 252. Nei sedici anni in cui ha vestito la maglia del Bologna ha segnato 12 gol in 13 partite giocate contro i biancocelesti. Per quattro volte, tra l'altro, ha realizzato una doppietta.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Ettore Puricelli, calciatore dei Felsinei dal 1938 al 1944. Nato in Uruguay, ha segnato otto reti contro la Lazio, tra cui una doppietta nella gara d'andata della stagione 1939/1940. Chiude il podio Ezio Pascutti, il quale ha vestito la maglia rossoblù dal '55 al '69 e vanta di sette reti contro le Aquile, tre dei quali nell'incredibile vittoria per 5-0 in un match di campionato datato febbraio 1958.

I bomber biancocelesti contro i Felsinei — La Lazio, dal canto suo, ha realizzato 218 reti contro la squadra proveniente dall'Emilia Romagna. Tra i calciatori biancocelesti, colui che ha segnato più reti contro il Bologna è l'ex capitano Ciro Immobile, attualmente al primo posto della classifica dei marcatori della squadra romana con 207 gol segnati. Classe 1990, nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia rossoblù senza lasciare il segno per poi andare al Paris FC. Contro i Felsinei, il doppio ex di questa sfida ha messo a segno otto gol e, per due volte, ha realizzato una doppietta. Seconda posizione per Giorgio Chinaglia, calciatore della Lazio dal '69 al '76. In questo periodo, ha segnato sette gol contro il Bologna. Tra questi, si segnalano uno in Coppa Italia nel '72 ed una doppietta in campionato due anni dopo.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo ben due calciatori. Il primo risponde al nome di Silvio Piola, ancora oggi il calciatore con più gol nella storia della Serie A. Nei nove anni in cui ha indossato la maglia della Lazio, ha realizzato cinque reti contro la squadra rossoblù, di cui tre nella partita d'andata, poi terminata 5-1, del campionato 1941/1942. A pari merito con una delle leggende del calcio italiano troviamo un attaccante che si avvicina un po' di più ai nostri tempi, vale a dire Tommaso Rocchi. Il classe 1977 ha segnato la sua ultima rete contro il Felsinei nel settembre 2010, quando la Lazio ha vinto all'Olimpico3-1.