Bove, buone notizie: il rientro in campo è sempre più vicino

Diverse opzioni sul tavolo del centrocampista giallorosso: dall'estero, dove non dovrebbe attendere, all'Italia, con le nuove norme che dovrebberero garantire il suo rientro in campo

Alessandro Savoldi 27 giugno - 09:57

Buone notizie per quanto riguarda Edoardo Bove. Gli ultimi esami svolti dal giocatore di proprietà della Roma hanno avuto risposte confortanti per quanto riguarda le possibilità di tornare in campo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

La situazione di Bove e il suo futuro — Le ultime settimane sono state decisamente positive per quanto riguarda Bove. Tutti gli esami svolti hanno dato esito negativo, ulteriori accertamenti dovuti alla massima precauzione che ci vuole in casi come questi. Il centrocampista classe 2002 non gioca dall’1 dicembre, data in cui, durante Fiorentina-Inter, aveva avuto un grave malore. Bove era infatti stato vittima di un arresto cardiaco in campo.

Adesso per Bove potrebbe iniziare quindi un percorso verso il ritorno in campo. Nelle prossime settimane si capiranno i passi da fare per rivedere il giocatore sul terreno di gioco. A inizio luglio il giocatore tornerà a Trigoria, dato che il suo cartellino è ancora di proprietà della Roma, club in cui è cresciuto. Il suo futuro è comunque incerto.

Le norme in Italia non prevedono ancora la possibilità di giocare con un defibrillatore sottocutaneo. Attualmente il 23enne potrebbe far parte senza problemi di una squadra all’estero, come già successo in altri casi, Eriksen per primo in Inghilterra. Le regole stanno però cambiando, proprio sulla spinta del caso Bove. Una volta che la modifica normativa sarà completata, anche la Serie A potrà riaccogliere il giocatore. E qui la palla passa proprio a lui, oltreché ai club: sono diverse infatti le opzioni in considerazione. La Roma, un nuovo prestito alla Fiorentina o la decisione di trasferirsi all'estero per eliminare possibili attese. In ogni caso ciò che è certo è che Bove presto potrà tornare ad allacciarsi gli scarpini.