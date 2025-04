Brescia-Mantova nel segno di Hubner, il più grande errore del calcio italiano

Sabato alle 15 si sfideranno Brescia e Mantova per la 32esima giornata di B; in entrambe le squadre, ha giocato Dario Hubner, storico e stoico ex attaccante italiano, che ha dato il meglio di sé ben oltre i trent'anni.

Michele Bellame Redattore 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 22:08)

"In questo mare che è pieno di tracine, Forse noi dovremmo fare come Dario Hubner"

Lontani i tempi in cui viaggiavano ad alta vetta, sia per la promozione in A, sia per un posizionamento Uefa. Brescia e Mantova hanno un nobile trascorso, sia in massima serie che in cadetteria. Il Mantova ha vissuto stagioni in cui spesso ha sfiorato la promozione in Serie A. Il Brescia, invece, dopo l'ultima apparizione nella stagione 2019/2020, galleggia in B da tante stagioni.

Ora, per entrambe le squadre, c'è l'ombra dei playout. La classifica è ingenerosa per entrambe: le rondinelle sono al tredicesimo posto con 34 punti, mentre i virgiliani sono al sedicesimo posto, e, se oggi finisse il campionato, disputerebbe i playout contro la Reggiana.

L'appuntamento è per sabato 5 aprile al Rigamonti, alle ore 15: il Brescia di Rolando Maran, sfiderà il Mantova neopromosso di Davide Possanzini.

L'anomalia della serie B: Brescia e Mantova a ridosso della zona retrocessione La B è un campionato strano: spesso è stata una vera A2, in cui c'erano corazzate che puntavano alla promozione diretta, come la Juventus, il Napoli ed il Genoa nel campionato 2006/07. Qualche anno prima, le tantissime squadre del 2003/04: fra le tante, Atalanta, Fiorentina, Cagliari, Palermo, Livorno... Le tre Campane, Napoli, Avellino e Salernitana, ma anche Torino e Vicenza che venivano da annate altalenanti.

Altri anni, invece, in cui c'è stata l'ammazza rivali e la lotta era solo per il secondo posto: è questo il caso, con il Sassuolo che primeggia, e che altre squadre, anche dal passato importante, arrancano. Sampdoria, Salernitana, Brescia (appunto), ma anche Palermo e Bari che mancano dalla massima serie da tanti anni, quando era diventata una vera abitudine annoverarle fra le squadre di A.

Fucina di talenti ed attaccanti: da Bierhoff a Toni, passando per Hubner La serie B, è stata fucina di talenti, e vivaio esplosivo di attaccanti eccezionali: Bierhoff, negli anni novanta, ha giocato al Pisa, prima di approdare in A. Luca Toni, ha conosciuto il grande calcio nella stagione 2003/04 con la maglia del Palermo. In mezzo, Dario Hubner, che ha giocato in entrambe le squadre, e che ha vinto tre titoli di capocannoniere: 24 reti in serie A, nel 2001/02, 22 gol in B, stagione 1995/96, e 14 gol in C1 nella stagione 1991/92.

Oggi 4 aprile, il capocannoniere è Pietro Iemmello, classe 1992, con 15 reti, segue Esposito dello Spezia ed il francese Laurienté del Sassuolo entrambi a 14 reti; a 13, Andrea Adorante della Juve Stabia.