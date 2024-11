Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali: gioca Lapadula

Inizia ufficialmente la quattordicesima giornata di Serie A. Alla Domus Arena si affrontano Cagliari e Verona nell'ormai consueto anticipo del venerdì alle 20:45. Match chiave per risalire in classifica da ambo le parti. Scelta a sorpresa di Davide Nicola che schiera in attacco Gianluca Lapadula al posto di Leonardo Pavoletti nel 4-2-3-1. Ancora panchina per Scuffet, gioca Sherri, mediana con Makoumbou ad affiancare Marin. Spazio ancora a Tengstedt punta per il Verona nel modulo a specchio con i sardi. Rocha Livramento sull'esterno a supporto del danese con Suslov e Lazovic. Serdar e Dani Silva sono i punti di riferimento del centrocampo veronese.