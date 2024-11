Calcagno (Presidente AIC): “Calendari troppo fitti penalizzano lo spettacolo”

"Gran Galà del Calcio AIC un’occasione di celebrazione per il calcio italiano"

Il Gran Galà del Calcio è noto per il fatto che i protagonisti del calcio premiano i propri colleghi, creando così un’atmosfera di sano confronto e di aspettative. "È interessante vedere come anche all'interno delle stesse squadre ci siano opinioni contrastanti sulle votazioni. Quest'anno, mai come in passato, l'esito delle premiazioni appare più incerto e coinvolgente", ha commentato il presidente dell'AIC, evidenziando la crescente partecipazione e il dinamismo che caratterizzano questa edizione.