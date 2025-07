Dalla permanenza di Kean a Dzeko, Fazzini e Viti: nasce la nuova Fiorentina di Pioli. Ecco come giocherebbe oggi la squadra viola

Enrico Pecci Redattore 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 16:20)

È ufficialmente iniziata anche la stagione della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. La squadra viola riparte con rinnovate ambizioni, con l'obiettivo ormai diventato ossessione Conference League ed il sogno da parte del tecnico ex Milan di riportare un trofeo a Firenze. La decisione di Moise Kean di dire no all'Arabia Saudita per rimanere in maglia viola ha dato ulteriore slancio all'ambiente. In attesa di vedere all'opera i nuovi acquisti e dei prossimi volti nuovi.

Calciomercato Fiorentina, dai volti nuovi alla permanenza di Moise Kean — Come già accennato in precedenze, la Fiorentina di Pioli ripartirà dalla certezza Moise Kean dopo il suo rifiuto alla Saudi Pro League. Il bomber viola sarà affiancato dall'esperienza di Edin Dzeko, con l'obiettivo di ritrovare al massimo anche Albert Gudmundsson. Oltre all'esperto bosniaco ex Roma ed Inter, sono già arrivati alla corte di Pioli anche Jacopo Fazzini, per 10 milioni di euro più 2 di bonus dall'Empoli, e Mattia Viti dal Nizza, in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

L'ultimo colpo è Eman Kospo, difensore centrale classe 2007 e prodotto della Masìa del Barcellona. Sarà dunque una Fiorentina profondamente rivoluzionata dopo gli addii ad Adli, Colpani, Zaniolo, Folorunsho e Cataldi, oltre ad Edoardo Bove, calciatori tutti rientrati nelle rispettive squadre di appartenenza dopo i prestiti a Firenze.

Fiorentina, la nuova formazione di Pioli — La dirigenza viola deve ancora piazzare i vari Ikoné, Nzola, Sottil, Kouamé, Barak, mentre per Nicolas Valentini è ormai ad un passo il ritorno all'Hellas Verona. Il nome caldo degli ultimi giorni, invece, è quello dell'ex Milan Franck Kessié per un possibile ritorno con Stefano Pioli. La sua Fiorentina, intanto, si presenta così per la stagione 2025/26.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Viti, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fazzini, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko. All. Pioli