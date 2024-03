Campionato di calcio di Serie A: 7 squadre in Champions League?

Esiste anche uno scenario quasi “fantascientifico” in cui, combinando le vittorie di squadre italiane nelle finali delle coppe europee a determinati piazzamenti in campionato, potremmo anche avere 11 squadre italiane nelle tre competizioni UEFA!

5 marzo

La stagione di coppe europee 2024-2025 può risultare particolarmente interessante per le squadre italiane che giocano nel campionato di Serie A; quest’anno infatti, grazie anche agli ottimi risultati conseguiti in Europa nella stagione scorsa, nella quale abbiamo potuto ammirare tre squadre italiane nelle finali (l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League) esiste la possibilità che l’Italia porti in Champions League ben 7 squadre.

Serie A e Champions League: la situazione attuale — In questo momento l’Italia si trova al primo posto del ranking stagionale UEFA che tiene conto dei risultati delle tre coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League). Questa posizione potrebbe ulteriormente consolidarsi perché l’Italia ha ancora tutte le sue squadre in corsa nelle varie competizioni e quindi può apportare ancora molti punti alla classifica. Se il primo posto dovesse essere confermato (ma è sufficiente anche il secondo), l’Italia avrà diritto a 5 squadre in Champions League (parteciperebbe la quinta classificata in serie A), un risultato sicuramente interessante e prestigioso, ma non è finita qui.

Il caso limite: 7 italiane in Champions League! — Esiste la possibilità teorica di avere ben 7 squadre italiane nella Champions League 2024-2025. Si tratta di un caso limite e le speranze che ciò possa avverarsi sono piuttosto basse, ma non nulle.

Il sogno di un’altra squadra in Champions League potrebbe avverarsi qualora il Napoli o la Lazio vincano la Champions League, a condizione che la vincitrice non si piazzi tra le prime 4 (o 5, nel caso in cui l’Italia abbia diritto a un posto in più grazie al ranking stagionale UEFA) del campionato di Serie A.

Per assicurarsi il posto per la settima squadra in Champions League dovrebbe verificarsi il seguente scenario: una squadra italiana, tra Milan, Roma e Atalanta, vince la Champions League e allo stesso tempo non si classifica tra le prime 4 nel campionato di serie A (o tra le prime 5 qualora l’Italia abbia un posto in più).

Come si può notare, le possibilità che questi scenari si concretizzino non sono moltissime, anche perché le squadre in questione stanno tutte lottando in campionato per posizioni di alta classifica, ma da un punto di vista teorico abbiamo visto che le possibilità ci sono.

