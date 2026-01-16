Campobasso-Carpi: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Campobasso-Carpi in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:32)

Il match tra Campobasso e Carpi, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17:30, si preannuncia come una sfida di grande importanza nel quadro della Serie C Girone B.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Campobasso-Carpi in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Campobasso-Carpi nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Campobasso arriva all’appuntamento dall’ottavo posto, con 22 punti conquistati grazie a 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. La formazione guidata da Luciano Zauri ha mostrato finora un rendimento piuttosto altalenante, soprattutto tra le mura amiche, dove sono arrivati solo 2 successi, a fronte di 4 pareggi e 2 ko. I numeri raccontano di una squadra capace di andare a segno con discreta continuità — 22 gol realizzati — ma anche di concedere qualcosa di troppo in fase difensiva, come testimoniano i 20 gol subiti.

Situazione diversa per il Carpi, che occupa attualmente la quinta posizione con 27 punti. Gli emiliani, allenati da Stefano Cassani, hanno costruito gran parte del loro cammino grazie a un rendimento esterno di alto livello: lontano da casa sono arrivate 5 vittorie e 3 sconfitte, senza mai pareggiare. Una squadra solida e pragmatica, con 19 reti segnate e 17 incassate, che evidenziano un equilibrio complessivo superiore rispetto ai biancorossi.

L’ultimo confronto diretto tra Campobasso e Carpi risale a poche settimane fa e si è concluso con un pareggio per 2-2, risultato che ha messo in luce una sostanziale parità tra le due formazioni. Tuttavia, il fattore campo potrebbe rappresentare un’opportunità per il Campobasso, chiamato a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per invertire il trend casalingo e rilanciarsi nella corsa alle posizioni che contano.

Una gara che si annuncia combattuta e aperta a ogni risultato, con due squadre consapevoli che un successo potrebbe dare una spinta decisiva alla stagione.