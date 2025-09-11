Canada, il CT Marsch a sorpresa: “Sono un grande tifoso del Pisa”

Parlando dell'impatto di Jonathan David sulla Serie A, il commissario tecnico del Canada ha rivelato il suo particolare legame con la formazione toscana

Luca Paesano Redattore 11 settembre - 17:04

Nel corso dell'ultima conferenza stampa di questa pausa per le nazionali, dopo il successo nell'amichevole contro il Galles, il ct del Canada Jesse Marsch ha parlato per qualche minuto della Serie A. L'argomento caldo è Jonathan David, punta di diamante della sua formazione ma anche nuova scommessa della Juventus. Tuttavia, il tecnico ha colto l'occasione anche per lasciarsi andare ad una rivelazione del tutto inattesa.

Canada, il ct Marsch tifa Pisa: "Sono un grande appassionato" — Jesse Marsch ha un paio di motivi in più per seguire la Serie A quest'anno. Innanzitutto per l'arrivo in bianconero di Jonathan David, che ha già rotto il ghiaccio segnando all'esordio in campionato contro il Parma. "Credo che la Juve abbia fatto un grande affare. David è un giocatore intelligente, può fare più ruoli in attacco. Lui è un bomber vero", ha commentato il CT del Canada stuzzicato in conferenza stampa. Ed è proprio parlando dell'impatto che l'attaccante potrebbe avere sulla Serie A che l'allenatore, ex Salisburgo, Lipsia e Leeds tra le altre, ha rivelato una passione inaspettata.

"Sono un appassionato tifoso del Pisa", ha rivelato Jesse Marsch tra lo stupore dei presenti. Nessun calciatore, nessuna tradizione di famiglia e nessuna storia particolare dietro il legame tra l'allenatore e il club: "Ho vissuto per alcuni anni in Toscana, dove ho imparato ad amare il calcio nerazzurro", ha motivato banalmente il ct del Canada.