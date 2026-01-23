Nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del percorso e delle ambizioni del Milan

Fabio Capello torna a parlare di Milan e lo fa con la lucidità di chi conosce bene l’ambiente rossonero e le dinamiche dell’alta classifica. L’ex allenatore, quattro volte campione d’Italia con il Diavolo, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi su obiettivi, singoli e scelte tattiche. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport sono sicuramente un'analisi competente dell'attuale momento del Milan.