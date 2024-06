Carrarese in Serie B dopo 76 anni: tornano i derby con Pisa e Spezia

76 anni dopo il sogno diventa realtà. La Carrarese supera 1-0 il Vicenza allo Stadio dei Marmi, nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, e conquista la promozione in Serie B. A decidere l’incontro è un gol del solito Finotto in...

Carrarese, una cavalcata straordinaria — Nessuno ai nastri di partenza dei playoff avrebbe scommesso sulla promozione in Serie B della Carrarese e invece il pronostico è stato ribaltato dalla compagine toscana. La svolta arriva con l'esonero di Dal Canto e la nomina sulla panchina gialloblu di Nicola Antonio Calabro, con l'allenatore pugliese la Carrarese si rende protagonista di una seconda parte di stagione di alto livello, conclusa al terzo posto a quota 73 punti.

Ai playoff sotto i colpi di Finotto (10 goal stagionali, 3 ai playoff) cadono Perugia, Juventus Under 23 e le più quotate Benevento e Vicenza. Dopo lo 0-0 del Menti, al ritorno è bastato un successo di misura per far partire i festeggiamenti per un traguardo che la città attendeva con ansia da troppi anni.

Carrarese, tornano i derby con Spezia e Pisa — Derby di confine, anche conosciuto come Derby Lunense, il prossimo anno in Serie B tornano le sfide tra Spezia e Carrarese, protagoniste di una forte rivalità vissuta da entrambe le tifoserie. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono, risale al Campionato di Serie C dove si divisero la posta in palio. Sarà invece derby toscano col Pisa di Aquilani per la neopromossa che alla luce dei lavori di ammodernamento dello Stadio dei Marmi, potrebbe giocare proprio all'Arena Garibaldi, nella città della Torre pendente o in alternativa anche al Comunale di Chiavari.