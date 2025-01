C’era una volta il Derby del Sole: domenica sera, Roma-Napoli

Se andate a scavare in quel mobile remoto di quella stanza della vostra casa, e trovate una pagina ingiallita di un vecchio giornale che dice "Napoli Roma Derby del Sole", dice la verità, non è fantascienza; Roma-Napoli, domenica sera all'Olimpico

Il Napoli oggi è capolista in serie A, e domenica sera sfiderà la Roma che, da quando è arrivato Claudio Ranieri , sta risalendo pian piano la classifica. Nella partita dell'andata, la squadra di Conte ha portato a casa i tre punti grazie al più classico dei gol dell'ex: Lukaku è stato mattatore al Maradona , nel pomeriggio del 26 novembre. Domenica sera, le due squadre si sfideranno per la 179esima volta, fra campionato e coppa nazionale.

La vittoria più ampia è a favore della Roma , che nel 58/59 ha vinto per 8-0 all'Olimpico, mentre il Napoli ha vinto per quattro volte 4-0, l'ultima nel campionato dettato dalle leggi covid.

"Cosa resterà di questi anni ottanta"

La cantava Raf, forse i più grandicelli che leggono quest'articolo ne hanno memoria. Era negli anni ottanta che il gemellaggio fra Napoli e Roma ha avuto fine. L'amicizia fra le due squadre nasceva in contrapposizione al potere pallonaro del nord italiano. La ragione più comune era questa. Una sorta di patto di non belligeranza fra due città vicine che, però, hanno sempre avuto ben poco in comune, dalla cucina, alla lingua. Per contrastare il potere del nord, si diceva, Napoli e Roma scelsero di unirsi e di non scontrarsi. Questo gemellaggio è nato negli anni settanta ed è finito verso il tramonto degli anni ottanta.