Sale l'attesa per Cesena-Modena, che si sfideranno per la quattordicesima giornata di Serie B. Il match tra le compagini è in programma venerdì 28 novembre presso lo Stadio Dino Manuzzi alle 20:30. I padroni di casa hanno rimediato una sconfitta con il Monza nella scorsa giornata e nel derby ambiscono a una vittoria importante in chiave promozione diretta. Anche il Modena insegue il successo dopo i pareggi con SudTirol e Frosinone e per contrastare la capolista Monza, i tre punti potrebbero essere determinanti.

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Il momento delle due squadre

Ildi Magnani ha conquistato finora 23 punti nelle prime 13 giornate di campionato, grazie a sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Un risultato che permette ai bianconeri di occupare la quarta posizione in classifica e di partecipare a quel gruppetto di testa che tanto vorrebbe lasciare la Serie B per approdare nella massima serie, ma nelle ultime partite il percorso del Cesena ha subito una brusca frenata: due sconfitte - con Bari e Monza - in tre incontri, mentre l'unico successo è giunto in casa contro l'Avellino. Pertanto, la formazione di Magnani arriverà al derby contro il Modena con un forte desiderio di tornare al successo, oltre che evitare di perdere terreno rispetto alle squadre rivali. Al Dino Manuzzi, una discesa a caduta libera, non sarà perdonata.

Il Modena allenato da Sottil invece, si trova al secondo posto alle spalle dei brianzoli. I punti finora ammontano a 26, frutto di sette vittorie e cinque pareggi, a fronte di una sola sconfitta. Il Modena, negli ultimi impegni del calendario, ha portato a casa due vittorie contro l'Empoli e la Juve Stabia, ma anche rimediato la sconfitta sul campo della Reggiana e gli ultimi due pareggi con Frosinone e SudTirol che hanno, seppur di poco, rallentato l'ottimo avvio di stagione dei gialloblu. Una possibile vittorie, consentirebbe a Sottil e al Modena tutto, di restare appaiato alla corazzata Monza.

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Le probabili formazioni

Il tecnicopunterà ai tre punti schierando lo stesso undici di partenza dell'ultima partita persa sul campo del Monza. Nel suo, Zaro guiderà il reparto difensivo, mentre Frabotta agirà in mediana sostenuto da Francesconi e Berti. Castagnetti e Ciervo agiranno sulle corsie laterali a servizio del tandem offensivo composto da Shpendi e Blesa.invece, risponderà ai bianconeri con il solito, dove Adorni con Tonoli e Nieling difenderanno la porta di Chichizola dagli svarioni offensivi dei rivali. Pyyhtia in cabina di regia. Zanimacchia e Zampano sulle fasce, mentre in zona offensiva ci sarà Defrel alle spalle di Pedro Mendes.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Frabotta, Francesconi, Castagnetti; Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Magnani

MODENA (3-5-1-1): Chicizola; Tonali, Adomi, Nieling; Zanimacchia, sersanti, Santoro, Pyyhtia, Zampano; Defrel; Pedro Mendes. Allenatore: Andrea Sottil

Cesena-Modena, dove vedere la partita

- La partita sarà trasmessa in esclusiva su, sia intramite app sui televisori compatibili, sia insu smartphone, tablet e PC.